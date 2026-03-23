Все время было у нас под носом: обнаружено секретное оружие для борьбы с опасными выбросами

Исследователи только что обнаружили секретное оружие для борьбы с выбросами углерода — оказалось, речь о бобрах.

Новое исследование, проведенное учеными из Швейцарии, показало, что бобры, вероятно, могут стать секретным оружием человечества в борьбе с изменением климата. Результаты показывают, что созданные бобрами водно-болотные угодья могут улавливать и хранить большие объемы углерода, предлагая недорогой способ восстановления и повышения устойчивости к изменению климата, пишет Фокус.

Результаты новой работы ученых показывают, что плотины и пруды бобров способны превратить русло реки в чистый годовой поглотитель углерода, поглощая больше CO2, чем высвобождалось в течение года. Это открытие имеет большое значение для реинтродукции евразийских бобров (Castor fiber) по всей Европе после столетий охоты, которая привела к их почти полному исчезновению. Если подобные закономерности сохранятся и в других регионах, бобры, вероятно, смогут помочь смягчить изменение климата, поглощая арниковый газ без дорогостоящей инфраструктуры.

По словам ведущего автора исследования Лукаса Халлберга из Бирмингемского университета в Великобритании, бобры не решат проблему изменения климата, однако результаты нового анализа показывают, что эти природные инженеры могут незаметно помочь речным ландшафтам накапливать больше углерода в течение десятилетий.

В ходе нового исследования ученые изучили ручей длиной 0,8 км, находящийся под влиянием бобров, в северной Швейцарии. Известно что до создания бобрового болота в 2010 году ручей представлял собой скорее пойму с большим количеством деревьев. Однако после появления бобров они вырубили многие деревья для своих плотин, освободив место для более мелких растений.

Команда измерила содержание углерода в воде , его испарение в атмосферу, а также накопление в отложениях, биомассе и мертвой древесине. Они также рассчитали расход воды в ручье, что помогло им определить уровень воды, содержание соли и количество наносов, перемещающихся по этому участку.

Результаты показали, что водно-болотные угодья представляют собой чистый поглотитель, ежегодно поглощающий от 108 до 146 тонн углерода. Для сравнения, это количество сэкономленного углерода эквивалентно 832–1129 баррелям потребленной нефти.

Напомним, ранее мы писали о том, что большая часть углерода содержится в ядре Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли тайну хранилища углерода в Южном океане.

При написании использовались материалы Communications Earth and Environment, Live Science.