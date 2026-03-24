В одному з найсолоніших місць на Землі знайдено загадкову "чашу": по вінця повна прісної води

Дослідники щойно підтвердили наявність величезного резервуара прісної води, захованого під Великим Солоним озером, і вперше оцінили розміри "чаші".

Велике Солоне озеро отримало свою назву через солоність води, але нове дослідження, схоже, виявило величезний резервуар прісної води, що не містить солі, який ховається під ним, пише Фокус.

Дослідження було проведене командою з Університету Юти — для проведення аероелектромагнітної (АЕМ) зйомки частини озера, що охоплює район затоки Фармінгтон уздовж південно-східного краю водойми, вчені використали гелікоптер. Зазначимо, що АЕМ-зйомка виконує два основні завдання:

визначає електропровідність, що допомагає відрізнити солону воду від прісної;

досліджує склад гірських порід.

Простими словами, ці дані потенційно можуть показати, де захована прісна вода і на якій глибині вона залягає. Команда виявила, що в дослідженому регіоні відбувається різке і суттєве зниження глибини залягання нижчих корінних порід під Великим Солоним озером, залишаючи величезний простір для заповнення піском і мулом — осадовими породами, які, мабуть, насичені прісною водою.

За словами співавтора дослідження, геофізика Михайла Жданова, їм із колегами вдалося відповісти на головне питання про глибину цього потенційного резервуара і його просторовий розподіл під східною околицею озера. Знаючи глибину, ширину і пористість, можна розрахувати потенційний обсяг прісної води.

Результати вказують на те, що прісноводний резервуар, ймовірно, може простягатися на глибину від 3 до 4 кілометрів. Утім, учені визнають, що для підтвердження цього потрібне повне обстеження всього Великого Солоного озера — в останній роботі вчені досліджували лише невелику ділянку водойми.

Обстежено було лише невелику частину озера Фото: Scientific Reports

Раніше вже існували підозри про наявність резервуара з прісною водою під Великим Солоним озером. Однак це вперше, коли дослідники всерйоз спробували оцінити потенційні розміри прісноводного резервуара.

Таким чином, наявність прісної води не стала несподіванкою, але потенційна площа її поширення виявилася несподіваною. Виявлене під час аероелектромагнітної зйомки водосховище показало, що "чаша" з корінних порід, яка містить опади, простягається далі в центр солончака Фармінгтонської затоки, ніж очікувалося.

За словами вчених, невелика кількість прісної води очікувалася на берегах Великого Солоного озера, оскільки воно живиться від навколишніх гір. Однак нові дані вказують на те, що її набагато більше на всій території озера, що займає приблизно 2500 квадратних кілометрів. За словами авторів дослідження, несподіванкою виявилося те, що прісна вода під озером простягається так глибоко вглиб водойми. Ба більше, передбачається, що "чаша" може займати всю територію озера.

Передбачається, що ці запаси прісної води насправді можуть бути корисні: у міру випаровування вод Великого Солоного озера забруднення пилом, що залишився, стає дедалі більшою проблемою для здоров'я навколишніх населених пунктів. Цей пил, як відомо, регулярно заноситься вітром, приносячи із собою токсичні метали. Вчені вважають, що промивання прісною водою, ймовірно, може допомогти пом'якшити цей ефект.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що роками вважали, що у Великому Солоному озері живуть лише дві тварини: але там ховається щось іще.

Раніше Фокус писав про те, що величезний запас літію виявлено в дуже солоній і смердючій "калюжі".

Під час написання використовували матеріали Scientific Reports, Science Alert.