В одном из самых соленых мест на Земле найдена загадочная "чаша": до краев полна пресной воды

Исследователи только что подтвердили наличие огромного резервуара пресной воды, спрятанной под Большим Соленым озером и впервые оценили размеры "чаши".

Большое Соленое озеро получило свое название из-за солености воды, но новое исследование, похоже, выявило огромный резервуар пресной воды, не содержащий соли, скрывающийся под ним, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование было проведено командой из Университета Юты — для проведения аэроэлектромагнитной (АЭМ) съемки части озера, охватывающей район залива Фармингтон вдоль юго-восточной кромки водоема, ученые использовали вертолет. Отметим, что АЭМ-Съемка выполняет две основные задачи:

Відео дня

определяет электропроводность, помогающую отличить соленую воду от пресной;

исследует состав горных пород.

Простыми словами, эти данные потенциально могут показать, где спрятана пресная вода и на какой глубине она залегает. Команда обнаружила, что в исследованном регионе происходит резкое и существенное снижение глубины залегания нижележащих коренных пород под Большим Соленым озером, оставляя огромное пространство для заполнения песком и илом — осадочными породами, которые, по-видимому, насыщены пресной водой.

По словам соавтора исследования, геофизика Михаила Жданова, им с коллегами удалось ответить на главный вопрос о глубине этого потенциального резервуара и его пространственном распределении под восточной окраиной озера. Зная глубину, ширину и пористость, можно рассчитать потенциальный объем пресной воды.

Результаты указывают на то, что пресноводный резервуар, вероятно, может простираться на глубину от 3 до 4 километров. Впрочем, ученые признают, что для подтверждения этого потребуется полное обследование всего Большого Соленого озера — в последней работе ученые исследовали лишь небольшой участок водоема.

Обследована была лишь небольшая часть озера Фото: Scientific Reports

Ранее уже существовали подозрения о наличии резервуара с пресной водой под Большим Соленым озером. Однако это впервые, когда исследователи всерьез попытались оценить потенциальные размеры пресноводного резервуара.

Таким образом, наличие пресной воды не стало неожиданностью, но потенциальная площадь ее распространения оказалась неожиданной. Обнаруженное в ходе аэроэлектромагнитной съемки водохранилище показало, что содержащая осадки "чаша" из коренных пород простирается дальше в центр солончака Фармингтонского залива, чем ожидалось.

По словам ученых, небольшое количество пресной воды ожидалось на берегах Большого Соленого озера, поскольку оно питается от окружающих гор. Однако новые данные указывают на то, что ее гораздо больше на всей территории озера, занимающей приблизительно 2500 квадратных километров. По словам авторов исследования, неожиданностью оказалось то, что пресная вода под озером простирается так глубоко вглубь водоема. Более того, предполагается, что "чаша" может занимать всю территорию озера.

Предполагается, что эти запасы пресной воды на самом деле могут быть полезны: по мере испарения вод Большого Соленого озера загрязнение оставшейся пылью становится все большей проблемой для здоровья окружающих населенных пунктов. Эта пыль, как известно, регулярно заносится ветром, принося с собой токсичные металлы. Ученые полагают, что промывание пресной водой, вероятно, может помочь смягчить этот эффект.

При написании использовались материалы Scientific Reports, Science Alert.