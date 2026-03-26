Секрет довголіття зберігається у геномі найдавнішого організму у світі: був замкнений останні 5000 років

Дослідники вважають, що секрет довголіття можна розкрити за допомогою геному найдавнішого організму на Землі — представники цього виду можуть жити 5000 років, а дехто й зовсім вважає їх безсмертними.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них вирізняються винятковою тривалістю життя. Наприклад, гігантська черепаха Джордж прожив понад 100 років, гренландські акули здатні жити щонайменше вдвічі більше, а потенційно і зовсім до 400 років, а молюск Мінг прожив неймовірні 500 років, поки 2006 року не був безцеремонно заморожений вченими, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак найдавнішим організмом у світі все ж вважається сосна остиста Великий Басейн. Секрет довголіття зберігається в геномі найдавнішого організму у світі: був замкнений останні 5000 років, здатний жити понад 5000 років і тепер, завдяки команді з Каліфорнійського університету в Девісі, ми починаємо розуміти, як саме йому це вдається.

Відео дня

За словами професора Каліфорнійського університету Девіда Ніла, виявлення гена, що відповідає за довголіття — неймовірно складний процес. Однак, можливо, що фундаментальне відкриття генетичної основи довголіття весь цей час ховалося в одному організмі.

У новому дослідженні, отримавши дозвіл від Лісової служби Міністерства сільського господарства США, Ніл з командою вирушив у польову експедицію в Білі гори Каліфорнії. Під час експедиції команді вдалося зібрати зразки тканин хвої та насіння сосни остистої, які після були направлені в Університет Джонса Гопкінса для генетичного секвенування.

За словами співавтора дослідження, професора біомедичної інженерії в Університеті Джонса Гопкінса Стівена Зальцберга, створення геному завдовжки в 24 мільярди пар основ, що у вісім разів перевищує розмір людського геному, — непросте завдання. Однак при більш уважному розгляді все виявилося трохи простіше, ніж вважалося.

Результати показали, що незважаючи на свій величезний розмір геном сосни остистої містить лише трохи більше генів, ніж людський геном. Водночас основна частина геному найдавнішого організму на планеті заповнена мільйонами повторюваних послідовностей "сміттєвої ДНК", які, ймовірно, не завдають шкоди організму. Вчені виявили, що ці повтори передавалися з покоління в покоління протягом мільйонів років еволюційної історії.

Результат, яким би величезним він не був, також показав деякі явні переваги для будь-якого дерева, що прагне прожити якомога довше. Вчені виявили гени, що відповідають за загоєння ран і відновлення ДНК, а також гени, що сприяють зростанню і розширенню листя. Крім того, було знайдено гени стійкості до хвороб.

Вчені також визнають, що існують деякі фактори навколишнього середовища, які можуть сприяти настільки довгому життю сосни остистої — наприклад, вона, як правило, росте в досить екстремальних регіонах, що знижує кількість конкурентів або хижаків у цьому районі. Однак геном сосни все ж є привабливою перспективою для екологів і дослідження старіння.

Під час написання використовувалися матеріали G3: Genes|Genomes|Genetics, IFLScience.