Секрет долголетия хранится в геноме древнейшего организма в мире: был заперт последние 5000 лет

Исследователи считают, что секрет долголетия можно раскрыть с помощью генома древнейшего организма на Земле — представители этого вида могут жить 5000 лет, а некоторые и вовсе считают их бессмертными.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них отличаются исключительной продолжительностью жизни. Например, гигантская черепаха Джордж прожил более 100 лет, гренландские акулы способны жить минимум вдвое больше, а потенциально и вовсе до 400 лет, а моллюск Минг прожил невероятные 500 лет, пока в 2006 году не был бесцеремонно заморожен учеными, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако самым древнейшим организмом в мире все же считается сосна остистая Большой Бассейн. способна жить более 5000 лет и теперь, благодаря команде из Калифорнийского университета в Дэвисе, мы начинаем понимать, как именно ей это удается.

Відео дня

По словам профессора Калифорнийского университета Дэвида Нила, выявление гена, отвечающего за долголетие — невероятно сложный процесс. Однако, возможно, что фундаментальное открытие генетической основы долголетия все это время скрывалось в одном организме.

В новом исследовании, получив разрешение от Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, Нил с командой отправился в полевую экспедицию в Белые горы Калифорнии. В ходе экспедиции команде удалось собрать образцы тканей хвои и семян сосны остистой, которые после были направлены в Университет Джонса Хопкинса для генетического секвенирования.

По словам соавтора исследования, профессора биомедицинской инженерии в Университете Джонса Хопкинса Стивена Зальцберга, создание генома длиной в 24 миллиарда пар оснований, в восемь раз превышающего размер человеческого генома — непростая задача. Однако при более внимательном рассмотрении все оказалось немного проще, чем считалось.

Результаты показали, что несмотря на свой огромный размер геном сосны остистой содержит лишь немного больше генов, чем человеческий геном. В то же время основная часть генома древнейшего организма на планете заполнена миллионами повторяющихся последовательностей "мусорной ДНК", которые, вероятно, не причиняют вреда организму. Ученые обнаружили, что эти повторы передавались из поколения в поколение в течение миллионов лет эволюционной истории.

Результат, каким бы огромным он ни был, также показал некоторые явные преимущества для любого дерева, стремящегося прожить как можно дольше. Ученые обнаружили гены, отвечающие за заживление ран и восстановление ДНК, а также гены, способствующие росту и расширению листьев. Коме того, были найдены гены устойчивости к болезням.

Ученые также признают, что существуют некоторые факторы окружающей среды, которые могут способствовать столь долгой жизни сосны остистой — например, она, как правило, произрастает в довольно экстремальных регионах, что снижает количество конкурентов или хищников в этом районе. Однако геном сосны все же является заманчивой перспективой для экологов и исследования старения.

Напомним, ранее мы писали о том, что предел продолжительности жизни человека еще не достигнут: что выяснили ученые.

Ранее Фокус писал о том, что секрет долголетия оказался очень прост: ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше.

При написании использовались материалы G3: Genes|Genomes|Genetics, IFLScience.