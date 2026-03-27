Сперматозоїди губляться і не знають куди бігти: люди не зможуть зачати дитину у космосі (фото)

Результати нового дослідження виявили ще одну перешкоду на шляху народження людей у космосі — результати вказують, що сперматозоїди губляться в умовах невагомості.

Ідея народження за межами Землі — актуальна тема і дехто вважає, що це має стати "першочерговим завданням" для поховання майбутнього людства. Однак народження дітей у космосі насправді може виявитися складнішим, ніж вважалося раніше: результати нового дослідження показують, що сперматозоїди можуть губитися в умовах невагомості, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нове дослідження команди з Університету Аделаїди показує, що відсутність гравітації негативно впливає на здатність сперматозоїдів орієнтуватися в просторі. За словами провідної авторки дослідження, докторки Ніколь Макферсон, це перший випадок, коли вченим вдалося показати, що гравітація справді є важливим фактором у здатності сперматозоїдів переміщатися по репродуктивному тракту.

Відео дня

Під час дослідження вчені спостерігали значне зниження кількості сперматозоїдів, які змогли успішно пройти через лабіринт камери в умовах мікрогравітації порівняно з умовами нормальної гравітації. Зазначимо, що зниження спостерігалося у всіх моделях, незважаючи на відсутність змін у фізичному русі сперматозоїдів. Простими словами, дані вказують на те, що втрата орієнтації сперматозоїдами була викликана не зміною рухливості, а іншими факторами.

Для свого аналізу команда взяла зразки сперми у людей, мишей і свиней, які потім помістили їх у машину, що імітує невагомість. Далі вчені спостерігали, як сперматозоїди переміщалися лабіринтом, що імітує жіночий репродуктивний трак, і "губилися" значно частіше, ніж вважалося.

Дослідники виявили, що відсутність гравітації негативно впливає на здатність сперматозоїдів орієнтуватися в просторі Фото: University of Adelaide

У результаті вчені спостерігали зниження кількості яйцеклітин, успішно запліднених сперматозоїдами, до 30%. Загалом, показники запліднення знижувалися протягом чотирьох-шести годин впливу мікрогравітації. Ба більше, тривалий вплив мікрогравітації виявився ще більш згубним і призвів до затримок розвитку. У деяких випадках це знижувало кількість важливих клітин, які формують плід на найбільш ранніх стадіях розвитку ембріона.

Утім, є й хороші новини: вчені виявили, що додавання статевого гормону прогестерону допомогло більшій кількості сперматозоїдів людини подолати негативний вплив мікрогравітації на навігацію.

Під час написання використовували матеріали Communications Biology, Spaceborn United, NASA.