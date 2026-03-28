Оголені й дуже небезпечні: жінки-гладіатори також билися з монстрами на арені (фото)

Історики виявили перший прямий доказ того, що жінки-гладіатори також існували і билися з грізними звірами на арені — на це вказує мозаїка віком 1700 років.

Уперше в історії знайдено зображення "мисливиці", яка б'ється з леопардом на римській арені — воно було помічено на мозаїці віком 1700 років. Дослідники вважають, що мозаїка розкриває захоплюючі подробиці жорстоких і смертельних боїв, а також є доказом того, що жінки часто були оголені під час поєдинків, пише Фокус.

Спочатку мозаїку було виявлено в Реймсі, Франція, 1860 року, проте більша її частина була знищена під час бомбардувань у Першій світовій війні. На щастя, археолог, який виявив мозаїку, зобразив її на малюнку, який пізніше опублікував у книзі.

Досі малюнок мозаїки залишався непоміченим, проте все змінилося завдяки досліднику Альфонсо Манасу з Каліфорнійського університету. За словами вчених, у письмових джерелах раніше вже було виявлено свідоцтва бою жінок із тваринами на арені, проте до цього моменту не існувало візуальних джерел. Тепер учені нарешті отримали перші у світі візуальні докази.

Вона розкриває захопливі подробиці про жахливі битви на смерть Фото: Journal of the History of Sport

Зазначимо, що Реймс, де спочатку було знайдено мозаїку, колись відігравав важливу роль у Римській імперії і був ключовим адміністративним, економічним і культурним центром з населенням до 100 000 осіб. Передбачається, що витвір мистецтва, що датується 3 століттям, належав багатій людині, яка спонсорувала змагання з боїв із тваринами.

Уперше мозаїку вивчили 1862 року, але тоді вчені не змогли чітко визначити, хто на ній зображений. Уже тоді було висловлено припущення, що на мозаїці може бути зображено жінку — на це вказували зібране волосся і фігура на грудях, яка виступає. Утім, деякі експерти припустили, що це "паегніарій" — клоун з арени, який використовував батіг для битв з іншими.

Тепер Альфонсо Манас стверджує, що стать і роль зображеної жінки не викликає сумнівів завдяки наявності грудей і "жіночним" рисам обличчя. Те, що це жінка, також підтверджується тим фактом, що вона єдина, хто зображений з батогом без сорочки. У результаті вчені дійшли висновку, що жінка брала участь у гладіаторських боях, оскільки вона тримає в руці зброю.

Вчені вважають, що жінки могли стати гладіаторками добровільно або ж були засуджені і засуджені до дресирування і битв з тваринами, щоб отримати свободу. Мисливиця, також відома як "венатрикс", відрізнялася від традиційних жінок-гладіаторів, які билися з іншими людьми заради розваги.

Малюнок мозаїки, зроблений археологом, який першим її виявив Фото: Journal of the History of Sport

Манас також вважає, що жінки мисливиці на звірів завжди билися на арені топлес — це було необхідно, щоб глядачі могли відрізнити їх від чоловіків. Вважається, що однією з цілей їхніх виступів було викликати еротичний ефект у глядачів, збудити їх сексуально. Водночас учені не знають, чи виступали жінки повністю оголеними, оскільки нижня частина відсутня на мозаїці.

До речі, історичні записи вказують на те, що традиційні жіночі гладіаторські бої були заборонені по всій Римській імперії в 200 році нашої ери. Ця мозаїка припускає, що заборона не поширювалася на тих, хто бився з тваринами — можливо, тому що це було менш спірно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що археологи дізналися про рідкісну тварину, яка билася в битвах у Колізеї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли останки дикого хижака в стародавньому амфітеатрі в Сербії: чому це важливо.

Під час написання використовували матеріали Journal of the History of Sport, Live Science, Daily Mail.