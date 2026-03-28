Обнажены и очень опасны: женщины-гладиаторы также сражались с монстрами на арене (фото)

Историки обнаружили первое прямое доказательство того, что женщины-гладиаторы также существовали и сражались с грозными зверями на арене — на это указывает мозаика возрастом 1700 лет.

Впервые в истории найдено изображение "охотницы", сражающейся с леопардом на римской арене — оно было замечено на мозаике возрастом 1700 лет. Исследователи считают, что мозаика раскрывает захватывающие подробности жестоких и смертельных боев, а также является доказательством того, что женщины часто были обнажены во время поединков, пишет Фокус.

Изначально мозаика была обнаружена в Реймсе, Франция в 1860 году, однако большая ее часть была уничтожена во время бомбардировок в Первой мировой войне. К счастью, археолог, обнаруживший мозаику, запечатлел ее на рисунке, который позже опубликовал в книге.

До сих пор рисунок мозаики оставался незамеченным, однако все изменилось благодаря исследователю Альфонсо Манасу из Калифорнийского университета. По словам ученых, в письменных источниках ранее уже были обнаружены свидетельства сражения женщин с животными на арене, однако до этого момента не существовало визуальных источников. Теперь ученые наконец-то получили первые в мире визуальные доказательства.

На мозаике раскрываются захватывающие подробности жестоких смертельных сражений Фото: Journal of the History of Sport

Отметим, что Реймс, где изначально была найдена мозаика, когда-то играл важную роль в Римской империи и был ключевым административным, экономическим и культурным центром с населением до 100 000 человек. Предполагается, что произведение искусства, датируемое 3 веком, принадлежало богатому человеку, спонсировавшему соревнования по боям с животными.

Впервые мозаика была изучена в 1862 году, но тогда ученые не смогли четко определить, кто на ней изображен. Уже тогда было высказано предположение, что на мозаике может быть изображена женщина — на это указывали собранные волосы и выступающая фигура на груди. Впрочем, некоторые эксперты предположили, что это "паэгниарий" — клоун с арены, использовавший кнут для сражений с другими.

Теперь Альфонсо Манас утверждает, что пол и роль изображенной женщины не вызывает сомнений благодаря наличию груди и "женственным" чертам лица. То, что это женщина, также подтверждается тем фактом, что она единственная, кто изображен с кнутом без рубашки. В результате ученые пришли к выводу, что женщина участвовала в гладиаторских боях, поскольку она держит в руке оружие.

Ученые полагают, что женщины могли стать гладиаторами добровольно или же были осуждены и приговорены к дрессировке и сражениям с животными, чтобы получить свободу. Охотница, также известная как "венатрикс", отличалась от традиционных женщин-гладиаторов, которые сражались с другими людьми ради развлечения.

Рисунок мозаики, сделанный археологом, первым обнаружившим ее Фото: Journal of the History of Sport

Манас также считает, что женщины охотницы на зверей всегда сражались на арене топлес — это было необходимо, чтобы зрители могли отличить их от мужчин. Считается, что одной из целей их выступлений было вызвать эротический эффект у зрителей, возбудить их сексуально. В то же время ученые не знают, выступали ли женщины полностью обнаженными, так как нижняя часть отсутствует на мозаике.

К слову, исторические записи указывают на то, что традиционные женские гладиаторские бои были запрещены по всей Римской империи в 200 году нашей эры. Эта мозаика предполагает, что запрет не распространялся на тех, кто сражался с животными — возможно, потому что это было менее спорно.

При написании использовались материалы Journal of the History of Sport, Live Science, Daily Mail.