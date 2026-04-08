Токсична зелена маса захоплює водосховище у Південній Африці: її видно навіть із космосу

Супутниковий знімок показує смертоносну, яскраво-зелену масу, яка повільно розповзається південноафриканським водосховищем.

Супутниковий знімок був зроблений у 2022 році і показує густий килим із квітучих водоростей та інвазивних водних рослин, що поширюється поверхнею водосховища на греблі Хартбееспорт у Південній Африці. Вчені попереджають, що ця зелена маса токсична і здатна виснажувати рівень кисню у воді, пише Фокус.

Водосховище розташоване на греблі Хартбееспорт, побудованій у 1920-х роках приблизно за 40 кілометрів на захід від Преторії. Водойма розташована на південь від гір Магалісберг, які частково видно у верхній частині зображення, і живиться річкою Крокодил, що протікає через довколишні вершини. Крім забезпечення прісною водою прилеглих міст і ферм, його використовують для відпочинку, зокрема риболовлі та водних видів спорту.

За словами вчених, у більшості великих водойм спостерігається сезонне цвітіння водоростей, коли водорості, що фотосинтезують, або ціанобактерії, швидко розмножуються і поширюються їхньою поверхнею. Каталізатором слугує зміна погоди або припливу поживних речовин.

Однак водосховище Хартбіспурт перебуває в постійному стані "гіперевтрофікації" — простими словами, тут спостерігається постійний надлишок поживних речовин, таких як азот і фосфор. У результаті, за даними експертів обсерваторії Землі NASA, цвітіння в цьому регіоні відбувається значно частіше й інтенсивніше, ніж вважалося раніше. Це часте явище призводить до викиду токсичних хімічних речовин у воду та утворення прихованих "мертвих зон", які можуть спричиняти масову загибель риби.

Проблема полягає в тому, що на поверхні водосховища цвітуть не тільки водорості. У цих зелених заростях також трапляються водні рослини, зокрема водяні гіацинти (Pontederia crassipes) і Salvinia minima, обидва види є інвазивними та розростаються поверхнею водосховища великими килимами, що переплітаються.

За словами океанографині з Центру космічних польотів імені Годдарда в Меріленді Бріджит Сігерс, евтрофікація відбувається, коли до водойми додають забагато поживних речовин, часто через антропогенний вплив, і може призвести до неприродно великого цвітіння водоростей. Однак наслідки неможливості стримати ріст рослинності набагато серйозніші, ніж можна було б припустити. Наприклад, деякі види водоростей у водосховищі Хартбіспурт можуть виробляти токсини, які необхідно фільтрувати з води, щоб вона стала безпечною для пиття.

Ще більш серйозна проблема полягає в тому, що надмірний ріст рослинності на поверхні поглинає кисень з води, роблячи її токсичною для риб, яким необхідно витягувати кисень з води через зябра для дихання. Ці ділянки води з низьким вмістом кисню часто називають "мертвими зонами", і коли цвітіння широко поширюється, для риб залишається мало безпечних місць.

Спостереження показують, що водосховище Хартбіспурт зазнає майже безперервної гіперевтрофікації з 1970-х років, за винятком короткого періоду в 1990-х роках, коли було впроваджено успішну програму біоремедіації, але потім її було швидко скасовано через високі витрати. У результаті водорості постійно цвітуть, поширюючись і відмираючи по поверхні водосховища протягом десятиліть. Ці події настільки масштабні, що їх фактично можна спостерігати навіть із космосу.

Під час написання використовували матеріали NASA's Earth Observatory, Live Science.