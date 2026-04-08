Морський лід в Антарктиді раптово обвалився після десятиліть зростання: що спричинило "обвал" (фото)

Дослідники розслідували різке скорочення площі антарктичного морського льоду — їм вдалося виявити закономірності, які активували цей процес.

Морський лід в Антарктиді життєво важливий для екосистеми і фізичного середовища регіону, але також і всього Південного океану. Відбиваючи сонячне світло і обмежуючи теплообмін між океаном і атмосферою, він допомагає регулювати погоду і клімат, пише Фокус.

За словами дослідників, на відміну від Арктики, де площа морського льоду неухильно скорочується з моменту початку супутникового спостереження, в Антарктиді спостерігається інша картина. Дані вказують, що антарктичний морський лід поступово розширювався протягом кількох десятиліть, а потім різко скоротився наприкінці 2015 року. Відтоді вчені спостерігають значні коливання площі антарктичного морського льоду з року в рік.

Розуміння факторів, що контролюють розмір і поширення антарктичного льоду, має важливе значення для поліпшення кліматичних прогнозів і моделей. Тепер, у новому дослідженні команда з Гетеборзького університету зосередилася на вивченні причин різкого зсуву, зафіксованого 2015 року.

За словами першого автора дослідження Тео Спіра, під морським льодом в Антарктиді існував шар холодної води, який перешкоджав підйому теплішої глибинної води і таненню льоду знизу. Однак взимку 2015 року шторми в Південному океані були надзвичайно сильними, що знизило ефект захисного шару холодної води і призвело до стійкої втрати морського льоду навколо крижаного континенту.

Відомо, що океанічні шари утворюються, коли вода з різною температурою або рівнем солі погано змішується — цей процес відомий як стратифікація. Холодний шар зимової води під льодом стає більш прісним у міру утворення і танення морського льоду, зміцнюючи цю шаруватість порівняно з більш теплою і солоною водою нижче.

Автори дослідження дійшли висновку, що ця шарувата структура насправді сприяла довгостроковому зростанню морського льоду в Антарктиді у 2015 році. Однак з часом потепління глибинної води призвело до витончення шару зимової води, знизивши його здатність захищати лід від тепла знизу.

За словами Тео Спіра, у своєму дослідженні вони з колегами використовували 20-річні спостереження, які показали, що зимовий шар води потоншав на великих ділянках Південного океану, що дало змогу глибоководним теплим водам наблизитися до поверхні. Шторми 2015 року збаламутили море, і тепліша вода змішалася з холодним шаром — унаслідок цього захист зник, а крига впала з рекордною швидкістю.

Учені використовують морських слонів для вивчення Південного океану Фото: UCSC

Зазначимо, що вивчення Південного океану ускладнене через його віддаленість. Для збору даних дослідники використовували автономних морських роботів, які реєстрували температури і солоність. Вчені також оснастили морських слонів датчиками, які супроводжували їх під час занурень на глибину в сотні метрів. Дані отримані з пристроїв, розміщених на тваринах, надають дослідникам інформацію про стратифікацію води в цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Арктика втратила жахливу кількість льоду: вчені недорахувалися 1,29 млн км² площі.

Раніше Фокус писав про те, що Північний Льодовитий океан прослуховували 10 років: почуте стривожило вчених.

Під час написання використовували матеріали Nature Climate Change, SciTechDaily.