Знахідкам понад 4000 років: вчені виявили древні наскельні малюнки у Мексиці (фото)

У центральній частині Мексики нещодавно виявили стародавні наскельні малюнки та петрогліфи. Ці знахідки, зроблені в штаті Ідальго поблизу річки Тула, засвідчили, що люди залишали сліди своєї присутності в ландшафті упродовж тисячоліть.

Малюнки виявили в ході дослідницьких робіт, пов'язаних з великим залізничним проєктом, що здійснювався Національним інститутом антропології та історії Мексики, пише Фокус.

Археологи зафіксували 16 об'єктів на місці Ель-Венадо, включаючи як висічені петрогліфи, так і малюнки, розташовані на двох скелястих схилах поблизу греблі Ла-Рекена та населених пунктів Сан-Хосе-Акокулько і Беніто-Хуарес. За словами координатора проєкту Віктора Франсіско Ередіа Гільєна, місце було задокументовано на початку січня 2026 року, а археолог Абель Хосе Ромеро Гарсія зазначив, що кілька зображень збереглися в хорошому стані і можуть бути пов’язані з пізнішою діяльністю, пов’язаною з сусідньою територією Тули.

Малюнки, судячи з усього, створювалися упродовж тривалого періоду, від доісторичних часів до мезоамериканської посткласичної епохи (900–1521 рр. н. е.). Деякі намальовані фігури, хоча зараз і вицвілі, як вважається, мають вік понад 4000 років.

Серед найпомітніших зображень були людиноподібні фігури з одягом та прикрасами. Одна, здається, тримала чімалі — традиційний щит, а інша мала риси, пов’язані з Тлалоком, такі як очі, схожі на окуляри, та детальний головний убір. Серед інших малюнків були стилізоване обличчя, чотиринога тварина, що, ймовірно, зображала оленя, та ділянки, розфарбовані в червоний колір з білою смугою.

Усередині сусіднього скельного укриття дослідники зафіксували ще більше зображень, зокрема фігуру, розфарбовану в червоний колір, та довгу вузьку форму, що, можливо, зображала змію або блискавку.

Хоча деякі деталі були нечіткими через вицвітання, стиль та розташування вказують на давнє походження. Аналіз показав, що малюнки були виконані з використанням мінеральних або рослинних пігментів, тоді як різьблення було створено шляхом багаторазового нанесення загострених позначок.

Це місце було відоме дослідникам ще з 1970-х років, коли Едуардо Матос Моктесума вперше зафіксував намальовану фігуру оленя під час польових досліджень, надавши цьому місцю його назву. Розташування зображень свідчить про те, що вони, ймовірно, були пов’язані з ритуальними практиками або спостереженнями за порами року.

Інші фігури поблизу річки Тула поєднують людські та тваринні риси, а деякі з них нагадують образи, пов'язані з культурою Моголлон. Один із прикладів, ймовірно з раннього колоніального періоду, вказує на пізніший культурний вплив.

Спочатку шлях залізниці Мехіко–Керетаро пролягав через цю місцевість, проте у жовтні 2025 року президент Клаудія Шейнбаум підтвердила, що маршрут буде змінено, щоб захистити це місце. Чиновники заявили, що це коригування дозволить продовжити будівництво, не порушуючи цілісності наскальних малюнків.

Чому древні європейці перестали будувати мегаліти: вчені знайшли відповідь (фото)

Ці знахідки допомагають скласти чіткіше уявлення про те, як люди в стародавньому Мексиці взаємодіяли зі своїм середовищем упродовж тривалих періодів. Очікується, що подальше вивчення різьблень і малюнків дозволить уточнити їхній вік і значення, надаючи більше інформації про культурне та символічне життя спільнот, які їх створили.

Раніше Фокус писав про таємничі споруди Менорки. Древні талайоти збудувала цивілізація, свідчень про яку не збереглося.

Також ми розповідали про древню мумію, яка приховувала неочікувану таємницю. Вчені виявили невідомий предмет, що лежить на грудях хлопчика.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, INAH.