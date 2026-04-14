Находкам более 4000 лет: ученые обнаружили древние наскальные рисунки в Мексике (фото)

В центральной части Мексики недавно обнаружили древние наскальные рисунки и петроглифы. Эти находки, сделанные в штате Идальго вблизи реки Тула, показали, что люди оставляли следы своего присутствия в ландшафте на протяжении тысячелетий.

Рисунки обнаружили в ходе исследовательских работ, связанных с крупным железнодорожным проектом, который осуществлялся Национальным институтом антропологии и истории Мексики, пишет Фокус.

Археологи зафиксировали 16 объектов на месте Эль-Венадо, включая как высеченные петроглифы, так и рисунки, расположенные на двух скалистых склонах вблизи плотины Ла-Рекена и населенных пунктов Сан-Хосе-Акокулько и Бенито-Хуарес. По словам координатора проекта Виктора Франсиско Эредиа Гильена, место было задокументировано в начале января 2026 года, а археолог Абель Хосе Ромеро Гарсия отметил, что несколько изображений сохранились в хорошем состоянии и могут быть связаны с более поздней деятельностью, связанной с соседней территорией Тулы.

Археологи зафиксировали 16 объектов на месте Эль-Венадо, включая как высеченные петроглифы, так и рисунки Фото: INAH

Рисунки, судя по всему, создавались на протяжении длительного периода, от доисторических времен до мезоамериканской постклассической эпохи (900-1521 гг. н. э.). Некоторые нарисованные фигуры, хотя сейчас и выцветшие, как считается, имеют возраст более 4000 лет.

Среди самых заметных изображений были человекоподобные фигуры с одеждой и украшениями. Одна, кажется, держала чимали — традиционный щит, а другая имела черты, связанные с Тлалоком, такие как глаза, похожие на очки, и детальный головной убор. Среди других рисунков были стилизованное лицо, четвероногое животное, которое, вероятно, изображало оленя, и участки, раскрашенные в красный цвет с белой полосой.

Среди самых заметных изображений были человекоподобные фигуры с одеждой и украшениями Фото: INAH

Внутри соседнего скального укрытия исследователи зафиксировали еще больше изображений, в частности фигуру, раскрашенную в красный цвет, и длинную узкую форму, которая, возможно, изображала змею или молнию.

Хотя некоторые детали были нечеткими из-за выцветания, стиль и расположение указывают на древнее происхождение. Анализ показал, что рисунки были выполнены с использованием минеральных или растительных пигментов, тогда как резьба была создана путем многократного нанесения заостренных отметок.

Это место было известно исследователям еще с 1970-х годов, когда Эдуардо Матос Моктесума впервые зафиксировал нарисованную фигуру оленя во время полевых исследований, предоставив этому месту его название. Расположение изображений свидетельствует о том, что они, вероятно, были связаны с ритуальными практиками или наблюдениями за временами года.

Другие фигуры вблизи реки Тула сочетают человеческие и животные черты, а некоторые из них напоминают образы, связанные с культурой Моголлон Фото: INAH

Другие фигуры вблизи реки Тула сочетают человеческие и животные черты, а некоторые из них напоминают образы, связанные с культурой Моголлон. Один из примеров, вероятно из раннего колониального периода, указывает на более позднее культурное влияние.

Изначально путь железной дороги Мехико-Керетаро пролегал через эту местность, однако в октябре 2025 года президент Клаудия Шейнбаум подтвердила, что маршрут будет изменен, чтобы защитить это место. Чиновники заявили, что эта корректировка позволит продолжить строительство, не нарушая целостности наскальных рисунков.

Эти находки помогают составить более четкое представление о том, как люди в древней Мексике взаимодействовали со своей средой на протяжении длительных периодов. Ожидается, что дальнейшее изучение резьбы и рисунков позволит уточнить их возраст и значение, предоставляя больше информации о культурной и символической жизни сообществ, которые их создали.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, INAH.