В Амазонії знайдено 350 км стародавніх доріг: 2700 років тому їх побудували кваліфіковані інженери

Дослідники виявили складний ландшафт церемоніальних і функціональних доріг — цікаво, що їхнє будівництво вимагало "кваліфікованої інженерної майстерності".

У новому дослідженні вчені виявили в Амазонії складний ландшафт церемоніальних і функціональних доріг, що вказує на присутність високорозвинених суспільств тисячі років тому. Відкриття було зроблено за допомогою супутникових знімків, а стародавні дороги, за словами вчених, датуються 763 роком до нашої ери. Передбачається також, що вони використовувалися як для матеріальної інфраструктури, так і для "переміщення духовних сил", пише Фокус.

Під час дослідження вчені ретельно вивчили знімки з космосу, щоб знайти сліди доріг у регіоні, розташованому на кордоні між Бразилією і Болівією на південному заході Амазонії. Загалом на території площею 134 400 квадратних кілометрів було виявлено 995 стародавніх доріг загальною протяжністю 350 кілометрів.

Радіовуглецеве датування також засвідчило, що найбільш ранні з виявлених доріг були побудовані між 763 і 950 роками нашої ери, за часів стародавньої цивілізації Акірі. Подальша хвиля будівництва доріг почалася близько 1200 року нашої ери, коли в регіоні стали з'являтися курганні поселення.

За словами авторів дослідження, 955 стародавніх доріг у цьому районі були напрочуд прямими і ретельно спланованими, що свідчить про участь складних суспільств. Цікаво, що більшість цих доріг були менш ніж 500 метрів завдовжки, хоча багато хто з них мають вирізані профілі та підняті краї. Науковці зазначають, що ці характеристики свідчать про продумане проєктування та майстерну інженерну справу.

Цікаво, що більш ранні дороги, пов'язані з культурою Акірі, як правило, широкі та короткі. Вони також зазвичай розходяться від великих церемоніальних зображень, відомих як геогліфи, які зазвичай висічені на землі. Часто орієнтовані по сторонах світу, ці дороги вказують на можливий зв'язок між цими місцями та астрономічними спостереженнями.

Значення цих коротких, церемоніальних доріг все ще залишається незрозумілим, проте автори дослідження стверджують, що вони могли б сприяти взаємодії між людьми і нелюдськими істотами, "полегшуючи переміщення між видимою і духовною реальностями".

На відміну від них, дороги, що відходять від курганних поселень, можливо, виконували більш буденні функції, такі як з'єднання людей і транспортування товарів. Дані вказують на те, що близько 40% цих доріг ведуть до річок — унаслідок цього, передбачається, що вони могли сприяти діяльності, пов'язаній із водними ресурсами.

Дані також вказують, що близько половини доріг, що відходять від курганних поселень, просто зливаються з навколишнім лісом. Вчені вважають, що колись вони могли вести до сільськогосподарських полів, хоча могли також виконувати ритуальну функцію. Утім, зрештою неможливо точно сказати, як саме використовувалися ці транспортні зв'язки. Хоча автори стверджують, що їхнє дослідження вказує на те, що стародавні дороги дають ключове уявлення про минулі цивілізації та мають важливе значення для археологічної спадщини регіону.

Під час написання використовували матеріали Latin American Antiquity, IFLScience.