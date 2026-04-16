В Амазонии найдены 350 км древних дорог: 2700 лет назад их построили квалифицированные инженеры

Исследователи обнаружили сложный ландшафт церемониальных и функциональных дорог — любопытно, что их строительство требовало "квалифицированного инженерного мастерства".

В новом исследовании ученые обнаружили в Амазонии сложный ландшафт церемониальных и функциональных дорог, указывающий на присутствие высокоразвитых обществ тысячи лет тому. Открытие было сделано с помощью спутниковых снимков, а древние дороги, по словам ученых, датируются 763 годом до нашей эры. Предполагается также, что они использовались как для материальной инфраструктуры, так и для "перемещения духовных сил", пишет Фокус.

В ходе исследования ученые тщательно изучили снимки из космоса, чтобы найти следы дорог в регионе, расположенном на границе между Бразилией и Боливией на юго-западе Амазонии. В общей сложности на территории площадью 134 400 квадратных километров было обнаружено 995 древних дорог общей протяженностью 350 километров.

Радиоуглеродное датирование также показало, что самые ранние из обнаруженных дорог были построены между 763 и 950 годами нашей эры, во времена древней цивилизации Акири. Последующая волна строительства дорог началась около 1200 года нашей эры, когда в регионе стали появляться курганные поселения.

По словам авторов исследования, 955 древних дорог в этом районе были удивительно прямыми и тщательно спланированными, что свидетельствует об участии сложных обществ. Любопытно, что большинство этих дорог были менее 500 метров в длину, хотя многие из них имеют вырезанные профили и приподнятые края. Ученые отмечают, что эти характеристики свидетельствуют о продуманная проектировании и искусном инженерном деле.

Любопытно, что более ранние дороги, связанные с культурой Акири, как правило, широкие и короткие. Они также обычно расходятся от больших церемониальных изображений, известных как геоглифы, которые обычно высечены на земле. Часто ориентированные по сторонам света, эти дороги указывают на возможную связь между этими местами и астрономическими наблюдениями.

Значение этих коротких, церемониальных дорог все еще остается неясным, однако авторы исследования утверждают, что они могли бы способствовать взаимодействию между людьми и нечеловеческими существа, "облегчая перемещение между видимой и духовной реальностями".

В отличие от них, дороги, отходящие от курганных поселений, возможно, выполняли более обыденные функции, такие как соединение людей и транспортировка товаров. Данные указывают на то, что около 40% этих дорог ведут к рекам — в результате, предполагается, что они могли способствовать деятельности, связанной с водными ресурсами.

Данные также указывают, что около половины дорог, отходящих от курганных поселений, просто сливаются с окружающим лесом. Ученые полагают, что когда-то они могли вести к сельскохозяйственным полям, хотя могли также выполнять ритуальную функцию. Впрочем, в конечном итоге невозможно точно сказать, как именно использовались эти транспортные связи. Хотя авторы утверждают, что их исследование указывает на то, что древние дороги дают ключевое представление о прошлых цивилизациях и имеют важное значение для археологического наследия региона

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые добрались до самого высокого дерева, размером с 25-этажный дом.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи обнаружили следы исчезнувших цивилизаций доколумбовых.

При написании использовались материалы Latin American Antiquity, IFLScience.