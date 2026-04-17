У Гренландії є місце, де справді тепло: тут росте єдиний ліс на острові

Дослідники розповіли про єдиний ліс Гренландії, де Старий Світ зустрічається з Новим — за словами вчених, це справді особливе місце.

По всій земній кулі розкидані незвично теплі ділянки, де температура істотно відрізняється. Саме так з'явилася пустеля Атакама, тому долина Сан-Фернандо набагато спекотніша, ніж Лос-Анджелес, а в найпівденнішій частині Гренландії в долині Кінгуа росте єдиний на острові ліс, пише Фокус.

За словами вчених, дерева змогли вижити в цих районах Південної Гренландії, оскільки там відсутня вічна мерзлота, а клімат швидше нагадує субарктичну, ніж арктичну тундру. Спостереження показують, що влітку температура піднімається вище 10°C, це найспекотніший період на острові. Такий клімат, за словами експертів, зумовлений не тільки тим, що ліс розташований на південному краю острова, а й тим, що гори висотою до 2000 метрів блокують холодні вітри від внутрішньої крижаної шапки.

Цікаво, що це єдиний ліс Гренландії і за світовими мірками він вельми невеликий: довжина лісу становить близько 15 кілометрів і він простягається приблизно по прямій лінії з півночі на південь. Для порівняння, найменший національний ліс у США — це Таскігі в Алабамі, і він більш ніж утричі більший, ніж Кінгуа.

За словами вчених з Копенгагенського університету, незважаючи на те, що єдиний ліс Гренландії неймовірно пишний, він є домівкою для неймовірно малої кількості видів. Тут немає хвойних дерев, крім повзучого звичайного ялівцю. Спостереження показують, що зазвичай у лісі реєструється близько 300 видів рослин, але у світовому масштабі це навряд чи можна назвати осередком біорізноманіття.

Дослідники зазначають, що причина видового багатства криється в ізольованому становищі Гренландії, яке ускладнює поширення рослин з важким насінням. Це стосується більшості хвойних дерев і видів сімейства бобових. Але, як і саме село, місцеві види, незважаючи на свою нечисленність, мають унікальність. До речі, долина Кіннгуа, де разом ростуть береза і горобина, — єдине місце на планеті, де ці види Старого і Нового Світу ростуть разом у природному середовищі.

Ловля лосося в долині Циннгуа, знімок зроблено приблизно на рубежі 19 і 20 століть

За словами вчених, можливо, сьогодні в долині Кіннгуа знаходиться єдиний ліс на території Гренландії, але за часів Еріка Рудого, це, ймовірно, було не так. Аналіз стародавнього пилку, знайденого в торфовищах і мулі Ватнахверфі на південному сході Гренландії, виявив райони, які, ймовірно, були навіть лісистішими, ніж Кіннгуа, ще до приходу вікінгів.

Однак, коли вікінги заселили цю територію, склад пилку дерев змінився — фактично, дані вказують, що він майже повністю зник, поступившись місцем пилку трав і грибів. Дослідники не знають напевно, але вважають, що причиною стало вирубування наявної рослинності для створення сінокісних полів і збільшення кількості травоїдних тварин, що пасуться, у ландшафті. Простими словами, в Гренландії не залишилося лісів, тому що вікінги вважали за краще займатися землеробством.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зазирнули під шкіру Гренландії і знайшли те, про що не знали раніше: про що йдеться.

Раніше Фокус писав про те, що Гренландія змінює форму і розташування: щось змушує найбільший острів Землі звиватися.

Під час написання використано матеріали Atlas Obscura, IFLScience.