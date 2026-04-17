В Гренландии есть место, где действительно тепло: здесь растет единственный лес на острове

Исследователи рассказали о единственном лесу Гренландии, где Старый Свет встречается с Новым — по словам ученых, это действительно особенное место.

По всему земному шару разбросаны необычно теплые участки, где температура существенно отличается. Именно так появилась пустыня Атакама, поэтому долина Сан-Фернандо намного жарче, чем Лос-Анджелес, а в самой южной части Гренландии в долине Кингуа произрастает единственный на острове лес, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, деревья смогли выжить в этих районах Южной Гренландии, поскольку там отсутствует вечная мерзлота, а климат скорее напоминает субарктическую, чем арктическую тундру. Наблюдения показывают, что летом температура поднимается выше 10°C, это самый жаркий период на острове. Такой климат, по словам экспертов, обусловлен не только тем, что лес находится на южной оконечности острова, но и тем, что горы высотой до 2000 метров блокируют холодные ветры от внутренней ледяной шапки.

Відео дня

Любопытно, что это единственный лес Гренландии и по мировым меркам он весьма невелик: длина леса составляет около 15 километров и он простирается примерно по прямой линии с севера на юг. Для сравнения, самый маленький национальный лес в США — это Таскиги в Алабаме, и он более чем в три раза больше, чем Кингуа.

По словам ученых из Копенгагенского университета, несмотря на то, что единственный лес Гренландии невероятно пышный, он является домом для невероятно малого количества видов. Здесь нет хвойных деревьев, кроме ползучего обыкновенного можжевельника. Наблюдения показывают, что обычно в лесу регистрируется около 300 видов растений, но в мировом масштабе это вряд ли можно назвать очагом биоразнообразия.

Исследователи отмечают, что причина видового богатства кроется в изолированном положении Гренландии, которое затрудняет распространение растений с тяжелыми семенами. Это касается большинства хвойных деревьев и видов семейства бобовых. Но, как и сам сел, местные виды, несмотря на свою немногочисленность, обладают уникальностью. К слову, долина Киннгуа, где вместе растут береза и рябина, — единственное место на планете, где эти виды Старого и Нового Света произрастают вместе в естественной среде.

Ловля лосося в долине Циннгуа, снимок сделан примерно на рубеже 19 и 20 веков Фото: Wikimedia Commons

По словам ученых, возможно, сегодня в долине Киннгуа находится единственный лес на территории Гренландии, но времена Эрика Рыжего, это, вероятно, было не так. Анализ древней пыльцы, найденной в торфяниках и иле Ватнахверфи на юго-востоке Гренландии, выявил районы, которые, вероятно, были даже более лесистыми, чем Киннгуа, еще до прихода викингов.

Однако, когда викинги заселили эту территорию, состав пыльцы деревьев изменился — фактически, данные указывают, что он почти полностью исчез, уступив место пыльце трав и грибов. Исследователи не знают наверняка, но считают, что причиной стала вырубка существующей растительности для создания сенокосных полей и увеличение количества пасущихся травоядных животных в ландшафте. Простыми словами, в Гренландии не осталось лесов, потому что викинги предпочли заниматься земледелием.

При написании использовались материалы Atlas Obscura, IFLScience.