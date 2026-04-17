Місце, де люди дійсно живуть довше: що можна вважати "блакитною зоною" довголіття

Дослідники заявили, що тепер нові правила визначають, де люди дійсно демонструють виняткове довголіття.

Протягом багатьох років"блакитні зони" були популярним терміном для опису місць, де люди, здавалося б, живуть надзвичайно довго. Тепер міжнародна група вчених, які вивчають довголіття. Заявляє, що цей термін нарешті отримав формальне наукове визначення з чіткими стандартами того, що слід вважати справжньою "блакитною зоною", а що ні, пише Фокус.

Нова структура застосовується до найбільш відомих "блакитних зон":

Нікоя в Коста-Ріці;

Окінава в Японії;

шість сіл у регіоні Ольястра на Сардинії.

За словами вчених, структура розроблена в результаті співпраці експертів у галузі демографії, старіння та перевірки віку і підтримується Американською федерацією досліджень старіння (AFAR). Автори зазначають, що їхня мета — замінити розпливчасте і часто романтизоване позначення "блакитних зон".

До слова, цей крок був зроблений вченими після багаторічних суперечок про те, чи справді існують "блакитні зони", чи це частково результат неточних даних, завищених показників віку або видачі бажаного за дійсне. Чітке визначення, за словами вчених, припинить суперечки про існування "блакитних зон" і дозволить зосередитися на тому, як правильно їх визначити і вивчати більш суворим чином.

За словами авторів дослідження, в основі їхньої роботи лежить ідея про те, що регіон "блакитної зони" має означати щось значно точніше, ніж це зазвичай розуміється в публічному обговоренні. У результаті вчені дійшли висновку, що "блакитними зонами" варто називати регіони, де присутні відразу два фактори:

жителі регіону мають демонструвати надзвичайно високу тривалість життя після 70 років;

у жителів мають бути надзвичайно високі шанси дожити до 100 років, за умови, що вони вже дожили до 70 років.

Автори вважають, що обидва ці показники важливі, оскільки відображають різні сторони виняткової виживаності. Один показує, наскільки добре люди живуть у літньому віці загалом, а інший відображає особливо рідкісну здатність дожити до 100 років.

Вчені також вважають, що жодне місце не має бути визнано "блакитною зоною", якщо його адміністративні дані недостатньо переконливі для підтвердження віку. Не менш важливо, щоб особи, відповідальні за ці записи, були готові дозволити кваліфікованим стороннім дослідникам вивчити ці дані.

Під час написання використано матеріали The Gerontologist, Earth.