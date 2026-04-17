Место, где люди действительно живут дольше: что можно считать "голубой зоной" долголетия

Исследователи заявили, что теперь новые правила определяют, где люди действительно демонстрируют исключительное долголетие.

В течение многих лет "голубые зоны" были популярным термином для описания мест, где люди, казалось бы, живут необычайно долго. Теперь международная группа ученых, изучающих долголетие. Заявляет, что этот термин наконец-то получил формальное научное определение с четкими стандартами того, что следует считать настоящей "голубой зоной", а что нет, пишет Фокус.

Новая структура применяется к наиболее известным "голубым зонам":

Никоя в Коста-Рике;

Окинава в Японии;

шесть деревень в регионе Ольястра на Сардинии.

По словам ученых структура разработана в результате сотрудничества экспертов в области демографии, старения и проверки возраста и поддерживается Американской федерацией исследований старения (AFAR). Авторы отмечают, что их цель — заменить расплывчатое и часто романтизированное обозначение "голубых зон".

К слову, этот шаг был предпринят учеными после многолетних споров о том, действительно ли существуют "голубые зоны" или же это отчасти результат неточных данных, завышенных показателей возраста или выдачи желаемого за действительное. Четкое определение, по словам ученых, прекратит споры о существовании "голубых зон" и сосредоточиться на том, как правильно их определить и изучать более строгим образом.

По словам авторов исследования, в основе их работы лежит идея о том, что регион "голубой зоны" должен означать нечто гораздо более точное, чем это обычно понимается в публичном обсуждении. В результате ученые пришли к выводу, что "голубыми зонами" стоит называть регионы, где присутствуют сразу два фактора:

жители региона должны демонстрировать необычайно высокую продолжительность жизни после 70 лет;

у жителей должны быть необычайно высокие шансы дожить до 100 лет, при условии, что они уже дожили до 70 лет.

Авторы считают, что оба эти показателя важны, поскольку отражают разные стороны исключительной выживаемости. Один показывает, насколько хорошо люди живут в пожилом возрасте в целом, а другой отражает особенно редкую способность дожить до 100 лет.

Ученые также считают, что ни одно место не должно быть признано "голубой зоной", если его административные данные недостаточно убедительны для подтверждения возраста. Не менее важно, чтобы лица, ответственные за эти записи, были готовы позволить квалифицированным сторонним исследователям изучить эти данные.

При написании использовались материалы The Gerontologist, Earth.