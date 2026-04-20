Водій Tesla дивом уникнув зіткнення з поїздом, коли увімкнувся автопілот (відео)

Система повного автономного водіння Tesla раптово взяла керування на себе на залізничному переїзді і автомобіль поїхав уперед. Водій дивом вижив.

Водій Tesla зі штату Техас, США, дивом уникнув катастрофи, коли, за його словами, функція автопілота його автомобіля спрацювала, коли шлагбаум на залізничному переїзді було опущено, а потяг наближався. Автомобіль взяв керування на себе і поїхав уперед прямо перед поїздом, пише Фокус.

Джошуа Браун із міста Плано, штат Техас, розповів, що режим повного автономного водіння його автомобіля Tesla увімкнувся, коли він чекав на залізничному переїзді. До цього він проїхав понад 60 000 км, використовуючи функцію автопілота і жодних проблем не виникало. Але коли він вкотре опинився біля залізничного переїзду, шлагбауми, як завжди, були опущені, і поїзд наближався, автомобіль раптово поїхав уперед.

Шлагбаум зламався, і осколки лобового скла заповнили салон машини, але Браун не постраждав. При цьому поїзд пронісся всього за кілька метрів від автомобіля.

Браун зізнався, що відволікся, чекаючи проїзду поїзда, адже нічого не віщувало біди.

"Приблизно в той момент, коли я зрозумів, що рухаюся, шлагбаум був прямо переді мноюЄ", — сказав Браун.

Водієві вдалося дивом вижити, адже його авто ледь не зіткнулося з поїздом Dallas Area Rapid Transit, що пронісся з великою швидкістю.

Браун заявив, що він не подає до суду на Tesla через інцидент, і що компанія стверджує, що водії "мають бути активно залучені в процес водіння".

"Я був активно залучений, інакше я, ймовірно, був би мертвий. Я буду тепер завжди тримати ногу на гальмі на залізничному переїзді", — сказав водій Tesla.

Компанія Tesla забрала машину Брауна на ремонт і проводить розслідування події.

Схоже, що після майже десяти років розробки, зусилля Tesla зі створення безпілотних автомобілів все ще стикаються з труднощами із забезпеченням безпеки водіїв.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism.