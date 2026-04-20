Водитель Tesla чудом избежал столкновения с поездом, когда включился автопилот (видео)

Система полного автономного вождения Tesla внезапно взяла управление на себя на железнодорожном переезде и автомобиль поехал вперед. Водитель чудом выжил.

Водитель Tesla из штата Техас, США, чудом избежал катастрофы, когда, по его словам, функция автопилота его автомобиля сработала, когда шлагбаум на железнодорожном переезде был опущен и приближался поезд. Автомобиль взял управление на себя и поехал вперед прямо перед поездом, пишет Фокус.

Джошуа Браун из города Плано, штат Техас, рассказал, что режим полного автономного вождения его автомобиля Tesla включился, когда он ждал на железнодорожном переезде. До этого он проехал более 60 000 км, используя функцию автопилота и никаких проблем не возникало. Но когда он в очередной раз оказался возле железнодорожного переезда, шлагбаумы как всегда были опущены и поезд приближался, автомобиль внезапно поехал вперед.

Шлагбаум сломался, и осколки лобового стекла заполнили салон машины, но Браун не пострадал. При этом поезд пронесся всего в нескольких метрах от автомобиля.

Браун признался, что отвлекся, ожидая проезда поезда, ведь ничего не предвещало беды.

"Примерно в тот момент, когда я понял, что двигаюсь, шлагбаум был прямо передо мнойЄ", — сказал Браун.

Водителю удалось чудом выжить, ведь его авто чуть не столкнулось с поездом Dallas Area Rapid Transit, который пронесся с большой скоростью.

Браун заявил, что он не подает в суд на Tesla из-за инцидента, и что компания утверждает, что водители "должны быть активно вовлечены в процесс вождения".

"Я был активно вовлечен, иначе я, вероятно, был бы мертв. Я буду теперь всегда держать ногу на тормозе на железнодорожном переезде", — сказал водитель Tesla.

Компания Tesla забрала машину Брауна на ремонт и проводит расследование произошедшего.

Похоже, что после почти десяти лет разработки, усилия Tesla по созданию беспилотных автомобилей все еще сталкиваются с трудностями с обеспечением безопасности водителей.

