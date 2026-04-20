Річка Колорадо зникла з геологічного літопису на 5 млн років: що сталося і куди вона поділася

У новому дослідженні вчені розгадали таємницю зникнення річки Колорадо з геологічного літопису на кілька мільйонів років — тепер вчені вважають, що їм вдалося розкрити цю давню таємницю.

Річка Колорадо — одна з найвідоміших, найбільш значущих і культурно значущих водойм у США. Довжина річки становить вражаючі 2330 кілометрів, що робить її п'ятою за довжиною річкою в Сполучених Штатах Америки. Відомо, що річка живиться численними притоками, що утворюють басейн річки Колорадо.

Річка Колорадо — не просто природний елемент ландшафту, але також є і джерелом життя для безлічі істот, які залежать від її вод, включно з 36 мільйонами американців. Однак коли справа доходить до давньої історії річки Колорадо, геологи довгий час не можуть розгадати одну ключову загадку. Відомо, що річка існувала в західній частині Колорадо 11 мільйонів років тому, а також, що вона зрештою витікала з Великого каньйону близько 5,6 мільйонів років тому. Цікаво, що річка майже зникла з геологічного літопису на близько 5 мільйонів років між цими двома точками. Але що ж сталося насправді і як річка долала рельєф місцевості між цими двома точками?

Результати нового дослідження припускають, що протягом цього періоду часу річка Колорадо впадала в розташоване вище за течією озеро на схід від Великого каньйону, а потім накопичувалася там протягом декількох мільйонів років. Після цього річка Колорадо вперше влилася у Великий каньйон — до речі, цей перелив ознаменував перехід річки до континентального масштабу, що зрештою дало їй змогу з'єднати внутрішню частину континенту з Каліфорнійською затокою. Це стало переломним моментом для ландшафту.

За словами першого автора дослідження, геолога з Каліфорнійського університету Джона Хе, в деякому сенсі, цей процес можна розглядати як народження річки Колорадо. Річки є всюди, але річка, що несе воду і опади по всьому континенту, пов'язує життя в усьому регіоні, і вся екосистема, ймовірно, змінилася в результаті появи річки Колорадо в басейні.

Зазначимо, що результати роботи вчених засновані на аналізі зразків пісковика, які доповнюють палеонтологічні дані, такі як скам'янілості риб. Дані вказують на те, що життя почало ставати частиною інтегрованої екосистеми в усьому басейні річки Колорадо в цей відсутній етап її історії.

Науковці зазначають, що великий каньйон не був створений за один етап, а насправді поступово формувався впродовж тривалого часу протягом кількох фаз. Але коли і якою мірою річка Колорадо сприяла цьому процесу, залишається предметом суперечок серед геологів.

Раніше було запропоновано понад десяток гіпотез про формування каньйону і русла річки Колорадо, але вчені не могли дійти до одного знаменника. Геологи розробили різні сценарії того, як річка перетинала її, але тільки один із них став більш правдоподібним завдяки новим даним: перелив через озеро. У цьому сценарії річка Колорадо заповнила б озеро, перш ніж вирушити у свій шлях до Великого каньйону.

За словами провідного автора дослідження, Раяна Кроу з Геологічної служби США (USGS), інші процеси, як-от карстове трублення, що передбачає транспортування води через гірські породи, та ерозія верхів'їв, також могли сприяти формуванню русла річки. Вважається, що деякі ділянки, ймовірно, були створені заново, а інші були значно поглиблені в результаті руху річки Колорадо протягом мільйонів років.

Науковці зазначають, що отримані дані переконливо свідчать про те, що річка Колорадо постачала водою та осадовими породами басейн Бідахочі до того, як вийшла з берегів. Це підготувало ґрунт для того, щоб вода проникла у Великий каньйон, а потім перетворилася на могутню річку Колорадо, яка висікла більшу частину цього чудового ландшафту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в період посухи щось позбавляє людей останньої води: що краде і без того дефіцитну вологу.

Раніше Фокус писав про те, що археолог "знайшов" давньоєгипетські скарби в Гранд Каньйоні.

Під час написання використовували матеріали Science, IFLScience.