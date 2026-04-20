Река Колорадо исчезла из геологической летописи на 5 млн лет: что произошло и куда она делась

В новом исследовании ученые разгадали тайну исчезновения реки Колорадо из геологической летописи на несколько миллионов лет — теперь ученые считают, что им удалось раскрыть эту древнюю тайну.

Река Колорадо — один из самых известных, значимых и культурно значимых водоемов в США. Длина реки составляет впечатляющие 2330 километров, что делает ее пятой по длине рекой в Соединенных Штатах Америки. Известно, что река питается многочисленными притоками, образующими бассейн реки Колорадо, пишет Фокус.

Река Колорадо — не просто природный элемент ландшафта, но также является и источником жизни для множества существ, зависящих от ее вод, включая 36 миллионов американцев. Однако когда дело доходит до древней истории реки Колорадо, геологи долгое время не могут разгадать одну ключевую загадку. Известно, река существовала в западной части Колорадо 11 миллионов лет назад, а также, что она в конечном итоге вытекала из Большого каньона около 5,6 миллионов лет назад. Любопытно, что река почти исчезла из геологической летописи на около 5 миллионов лет между этими двумя точками. Но что же произошло на самом деле и как река преодолевала рельеф местности между этими двумя точками?

Результаты нового исследования предполагают, что в течение этого периода времени река Колорадо впадала в расположенное выше по течению озеро к востоку от Большого каньона, а затем скапливалась там в течение нескольких миллионов лет. После этого река Колорадо впервые влилась в Большой каньон — к слову, этот перелив ознаменовал переход реки к континентальному масштабу, что в конечном итоге позволило ей соединить внутреннюю часть континента с Калифорнийским заливом. Это стало переломным моментом для ландшафта.

По словам первого автора исследования, геолога из Калифорнийского университета Джона Хе, в некотором смысле, этот процесс можно рассматривать как рождение реки Колорадо. Реки есть повсюду, но река, несущая воду и осадки по всему континенту, связывает жизнь во всем регионе, и вся экосистема, вероятно, изменилась в результате появления реки Колорадо в бассейне.

Отметим, что результаты работы ученых основаны на анализе образцов песчаника, которые дополняют палеонтологические данные, такие как окаменелости рыб. Данные указывают на то, что жизнь начала становиться частью интегрированной экосистемы во всем бассейне реки Колорадо в этот недостающий этап ее истории.

Ученые отмечают, что большой каньон не был создан за один этап, а на самом деле постепенно формировался в течение длительного времени в течение нескольких фаз. Но когда и в какой степени река Колорадо способствовала этому процессу, остается предметом споров среди геологов.

Ранее были предложены более десятка гипотез о формировании каньона и русла реки Колорадо, но ученые не могли прийти к одному знаменателю. Геологи разработали различные сценарии того, как река пересекала ее, но только один из них стал более правдоподобным благодаря новым данным: перелив через озеро. В этом сценарии река Колорадо заполнила бы озеро, прежде чем отправиться в свой путь к Большому каньону.

По словам ведущего автора исследования, Райана Кроу из Геологической службы США (USGS), другие процессы, такие как карстовое трубление, включающее транспортировку воды через горные породы, и эрозия верховьев, также могли способствовать формированию русла реки. Считается, что некоторые участки, вероятно, были созданы заново, а другие были значительно углублены в результате движения реки Колорадо на протяжении миллионов лет.

Ученые отмечают, что полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что река Колорадо снабжала водой и осадочными породами бассейн Бидахочи до того, как вышла из берегов. Это подготовило почву для того, чтобы вода проникла в Большой каньон, а затем превратилась в могучую реку Колорадо, которая высекла большую часть этого великолепного ландшафта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в период засухи нечто лишает людей последней воды: что крадет и без того дефицитную влагу.

Ранее Фокус писал о том, что археолог "нашел" древнеегипетские сокровища в Гранд Каньоне.

При написании использовались материалы Science, IFLScience.