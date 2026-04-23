Занепалий ангел чи НЛО: картина Мадонни з немовлям пов'язує біблійний текст з інопланетним життям

Давня біблійна історія про занепалих ангелів спливає на поверхню, оскільки розкриття інформації про НЛО досягло нового витка.

Один із провідних прихильників розкриття інформації про НЛО, конгресмен Ганна Пауліна Луна з Флориди нещодавно опублікувала два загадкових повідомлення, в одному з яких закликає людей "прочитати книгу Єноха", а в іншому демонструє картину 15 століття, яку прозвали "Мадонною НЛО", пише Фокус.

Книга Єноха — стародавній єврейський релігійний текст, написаний поетапно між 300 і 100 роками до нашої ери, який приписують біблійному персонажу Єноху, прадіду Ноя. Утім, її також часто розглядають як спірну і вона не є частиною стандартної Біблії, якою користується більшість євреїв, протестантів або католиків.

За словами дослідників, основна історія в "Книзі Вартових" Єноха описує, як група ангелів спустилася на Землю, щоб зв'язатись із людськими жінками, які народили расу гігантів до біблійного потопу. Ноїв ковчег уцілів.

Конгресменка Анна Пауліна Луна, яку також було призначено головою Комітету з нагляду Палати представників, що займається розсекречуванням державних секретів, неодноразово заявляла, що цю книжку видалили із сучасної Біблії, щоб придушити інформацію про стародавні спостереження надприродних істот.

В одній із соціальних мереж конгресменка Луна опублікувала допис про Книгу Єноха, а за 16 хвилин розмістила зображення картини "Мадонна з немовлям і святим Іоанном", також відомої як "Мадонна НЛО". Зазначимо, що останній пост був опублікований без підпису, а тому викликав бурхливі спекуляції серед прихильників теорій змови про те, що Місяць дізнався під час свого розслідування НЛО.

Зазначимо, що автором картини "Мадонна з немовлям і святим Іоанном" вважається Доменіко Гірландайо, на ній зображено Діву Марію в молитві з немовлям Ісусом. На задньому плані видно дископодібний об'єкт, від якого виходять промені, що дехто інтерпретував як спостереження НЛО.

До слова, раніше конгресмен Луна публічно розповідала про численні зустрічі з американськими військовими посадовцями, які інформували про можливе існування життя на інших світах і відвідування Землі нелюдськими істотами. Ці секретні брифінги змусили конгресменку провести разючу паралель між подіями біблійних часів і відвідинами того, що вона назвала "міжпросторовими істотами", які кидали виклик законам фізики й могли переміщатися поза простором і часом.

Ба більше, у деяких інтерв'ю конгресмен Луна заявляла, що вважає за необхідне прочитати Книгу Єноха, щоб отримати контекст для сучасних теорій про НЛО. Передбачається, що в минулому люди, ймовірно, могли помилково прийняти цих істот за занепалих ангелів тисячі років тому.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.