Падший ангел или НЛО: картина Мадонны с младенцем связывает библейский текст с инопланетной жизнью

Древняя библейская история о падших ангелах всплывает на поверхность, поскольку раскрытие информации об НЛО достигло нового витка.

Один из ведущих сторонников раскрытия информации об НЛО, конгрессмен Анна Паулина Луна из Флориды недавно опубликовала два загадочных сообщения, на одном из которых призывает людей "прочитать книгу Еноха", а другое демонстрирует картину 15 века, прозванную "Мадонной НЛО", пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал.

Книга Еноха — древний еврейский религиозный текст, написанный поэтапно между 300 и 100 годами до нашей эры, приписываемый библейскому персонажу Еноху, прадеду Ноя. Впрочем, она также часто рассматривается как спорная и не является частью стандартной Библии, используемой большинством евреев, протестантов или католиков.

По словам исследователей, основная история в "Книге Стражей" Еноха описывает, как группа ангелов спустилась на Землю, чтобы вступить в связь с человеческими женщинами, которые родили расу гигантов до библейского потопа. Ноев ковчег уцелел.

Конгрессмен Анна Паулина Луна, которая также была назначена председателем Комитета по надзору Палаты представителей, занимающегося рассекречиванием государственных секретов, неоднократно заявляла, что эта книга была удалена из современной Библии, чтобы подавить информацию о древних наблюдениях сверхъестественных существ.

В одной из социальных сетей конгрессмен Луна опубликовала сообщение о Книге Еноха, а через 16 минут разместила изображение картины "Мадонна с младенцем и святым Иоанном", также известной как "Мадонна НЛО". Отметим, что последний пост был опубликован без подписи, а потому вызвал бурные спекуляции среди сторонников теорий заговора о том, что Луна узнала в ходе своего расследования НЛО.

Отметим, что автором картины "Мадонна с младенцем и святым Иоанном" считается Доменико Гирландайо и изображает Деву Марию в молитве с младенцем Иисусом. На заднем плане виден дискообразный объект, от которого исходят лучи, что некоторые интерпретировали как наблюдение НЛО.

К слову, ранее конгрессмен Луна публично рассказывала о многочисленных встречах с американскими военными чиновниками, которые информировали о возможном существовании жизни на других мирах и посещении Земли нечеловеческими существами. Эти секретные брифинги заставили конгрессмена провести поразительную параллель между событиями библейских времен и посещениями того, что она назвала "межпространственными существами", которые бросали вызов законам физики и могли перемещаться вне пространства и времени.

Более того, в некоторых интервью конгрессмен Луна заявляла, что считает необходимым прочтение Книги Еноха, чтобы получить контекст для современных теорий об НЛО. Предполагается, что в прошлом люди, вероятно, могли ошибочно принять этих существ за падших ангелов тысячи лет назад.

При написании использовались материалы Daily Mail.