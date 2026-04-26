Радикальний крок для людей: вчені закликали терміново закрити Берингову протоку (фото)

Дослідники заявили про необхідність закрити Берингову протоку — вважають, що такий відчайдушний крок дасть змогу запобігти колапсу головної океанічної течії планети.

Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (АМОС) — це велика мережа океанічних течій, яка переміщує теплу воду на північ через Гольфстрім. Останніми роками вчені все частіше висловлюють занепокоєння тим, що глобальне потепління Землі може послабити АМОС, а в найгіршому сценарії — і зовсім припинити його існування. Деякі експерти вважають, що колапс може настати вже до кінця нинішнього століття, пише Фокус.

Попередні дослідження вже показали, що зупинка АМОС врешті-решт призведе до різкого падіння температури в Європі — очікується, що зими в середньому стануть холоднішими на 7°C. На щастя, експерти вважають, що існує спосіб запобігти колапсу: радикальний крок передбачає закриття Берингової протоки — міжнародного водного шляху завширшки 82 кілометри, що розділяє Росію та Аляску.

Нове дослідження було проведене командою з Утрехтського університету в Нідерландах, і вчені заявляють, що штучне перекриття Берингової протоки змінить баланс прісної води в системі, виступаючи стабілізатором, що запобігає її колапсу. Однак існує проблема: протока служить найважливішим судноплавним маршрутом, що з'єднує Європу й Азію, забезпечуючи важливий найкоротший шлях для вантажів, енергетичних ресурсів і дослідницьких суден.

У своїй роботі команда використовувала моделі для моделювання реакції АМОС у різних сценаріях. За словами вчених, в основі їхнього аналізу лежить ідея про те, що АМОС багато в чому залежить від кількості прісної води в системі.

Відкриття Берингової протоки означає, що прісна вода Тихого океану може текти на північ, розбавляючи солоність течії і послаблюючи її. З іншого боку, закриття протоки призведе до підвищення солоності Північної Атлантики, що забезпечить збереження Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції замість її руйнування.

Пропонований проєкт закриття містить три окремі греблі, що з'єднують материкову частину Росії з Аляскою через два невеликі острови, звані Діомедом Фото: Science Advances

У результаті, вчені пропонують побудувати мегагреблю через протоку, яка повністю перекриє обмін водами між Тихим і Північним Льодовитим океанами. Проєкт передбачає ширину греблі близько 80 кілометрів і включає в себе піднятий над рівнем моря бар'єр шириною близько 100 м у верхній частині.

Автори стверджують, що технічно проєкт можливий, оскільки протока мілководна і відносно вузька, і його можна порівняти з наявними проєктами, такими як меліорація земель або великі хвилерізи. Але вчені попередили, що їхній проєкт буде ефективним лише в тому разі, якщо його буде здійснено до того, як АМОС значно ослабне. Очікується, що проєкт також матиме "значний вплив" на місцеві екосистеми.

Під час написання використовували матеріали Science Advances, Daily Mail.