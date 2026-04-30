Найбільше археологічне відкриття всіх часів: сувої епохи Ісуса переписали історію Біблії

Дослідники представили біблійні сувої епохи Ісуса Христа, названі найбільшим археологічним відкриттям усіх часів, що переписує історію Біблії.

Сувої Мертвого моря були вперше виявлені в печерах у 1947 році. Ці тендітні рукописи містили біблійні тексти, датовані століттями до і під час життя Ісуса, надаючи рідкісну можливість зазирнути в те, як існувала Біблія майже 2000 років тому, пише Фокус.

За словами вчених, тепер кілька цих стародавніх фрагментів будуть виставлені наступного місяця в Музеї Біблії у Вашингтоні — виставка триватиме до вересня поточного року. Відомо, що в новій експозиції також будуть представлені рідкісні тексти, включно з фрагментами Книги Ісаї, які замінять раніше виставлені фрагменти Псалмів, Числа і Плачу Єремії.

Зазначимо, що рідкісний рукопис Книги Ісаї був скопійований переписувачами близько 1 століття нашої ери і написаний давньоєврейською мовою на шкірі, зберігши фрагменти кількох розділів з однієї з найвпливовіших книг Біблії. Експерти зазначають, що Книга Ісаї — найважливіший пророчий твір, який попереджає про суд над грішними народами і водночас дає обіцянки відновлення та майбутньої надії. Вона також містить уривки, які, на думку християн, віщують пришестя майбутнього Месії.

За словами головного куратора музею Боббі Дюка, у колекції також буде представлено інші стародавні тексти, включно з апокрифічним оповіданням про народження Ноя, уривками з єврейської Книги Товіта і фрагментами філактерійських сувоїв, які колись носили під час молитви. Дьют також вважає, що Сувої Мертвого моря, ймовірно, є найбільшим археологічним відкриттям усіх часів.

Річ у тім, що до виявлення сувоїв найкращі єврейські рукописи датувалися лише 1000 роком нашої ери. Простими словами, всі вони відносяться до другого століття до нашої ери і першого століття нашої ери, що скорочує 1000 років передачі рукописів.

Відомо, що вперше Сувої Мертвого моря було виявлено в печерах Кумрана в Іудейській пустелі недалеко від Мертвого моря. По суті, сувої являють собою близько 1000 стародавніх рукописів, що збереглися в тисячах фрагментів.

За словами вчених, рукописи були написані на пергаменті, виготовленому зі шкіри тварини, а також на папірусі та тонких металевих аркушах. Текст на сувоях представлений чотирма мовами: івритом, арамейською, грецькою та набатейською — мовою стародавнього набатейського народу. Утім, про самих писарів відомо неймовірно мало, оскільки роботи не були підписані.

За словами виконавчого директора Музею біблійних земель Ізраїлю Риси Левітт, до відкриття сувоїв Мертвого моря найдавніші відомі копії Священного Писання датувалися приблизно 1000 роком нашої ери, а це значить, що нещодавно виявлені тексти наблизили вчених більш ніж на тисячоліття до витоків Біблії. Тепер, сувої Мертвого моря відсувають датування на більш ніж тисячоліття назад.

Під час написання використовували матеріали Christianity Today, Dily Mail.