Величайшее археологическое открытие всех времен: свитки эпохи Иисуса переписали историю Библии

Исследователи представили библейские свитки эпохи Иисуса Христа, названные величайшим археологическим открытием всех времен, переписывающим историю Библии.

Свитки Мертвого моря были впервые обнаружены в пещерах в 1947 году. Эти хрупкие рукописи содержали библейские тексты, датируемые столетиями до и во время жизни Иисуса, предоставляя редкую возможность заглянуть в то, как существовала Библия почти 2000 лет назад, пишет Фокус.

По словам ученых, теперь несколько этих древних фрагментов будут выставлены в следующем месяце в Музее Библии в Вашингтоне — выставка продлится до сентября текущего года. Известно, что в новой экспозиции также будут представлены редкие тексты, включая фрагменты Книги Исаии, которые заменят ранее выставленные фрагменты Псалмов, Числа и Плача Иеремии.

Отметим, что редкая рукопись Книги Исаии была скопирована писцами около 1 века нашей эры и написана на древнееврейском языке на коже, сохранив фрагменты нескольких глав из одной из самых влиятельных книг Библии. Эксперты отмечают, что Книга Исаи — важнейшее пророческое произведение, предупреждающее о суде над грешными народами и одновременно дающее обещания восстановления и будущей надежды. Она также содержит отрывки, которые, по мнению христиан, предвещают пришествие будущего Мессии.

По словам главного куратора музея Бобби Дьюка, в коллекции также будут представлены другие древние тексты, включая апокрифическое повествование о рождении Ноя, отрывки из еврейской Книги Товита и фрагменты филактерийских свитков, которые когда-то носили во время молитвы. Дьют также считает что Свитки Мертвого моря, вероятно, являются величайшим археологическим открытием всех времен.

Дело в том, что до обнаружения свитков лучшие еврейские рукописи датировались лишь 1000 годом нашей эры. Простыми словами, все они относятся ко второму веку до нашей эры и первому веку нашей эры, что сокращает 1000 лет передачи рукописей.

Известно, что впервые Свитки Мертвого моря были обнаружены в пещерах Кумрана в Иудейской пустыне недалеко от Мертвого моря. По сути, свитки представляют собой около 1000 древних рукописей, сохранившихся в тысячах фрагментов.

По словам ученых, рукописи были написаны на пергаменте, изготовленном из шкуры животного, а также на папирусе и тонких металлических листах. Текст на свитках представлен на четырех языках: иврите, арамейском, греческом и набатейском — языке древнего набатейского народа. Впрочем, о самих писцах известно невероятно мало, поскольку работы не были подписаны.

По словам исполнительного директора Музея библейских земель Израиля Рисы Левитт, до открытия свитков Мертвого моря самые древние известные копии Священного Писания датировались примерно 1000 годом нашей эры, а это значит, что недавно обнаруженные тексты приблизили ученых более чем на тысячелетие к истокам Библии. Теперь, свитки Мертвого моря отодвигают датирование на более чем тысячелетие назад.

При написании использовались материалы Christianity Today, Dily Mail.