Підносяться на 70 м над Південним океаном: таємницю Дванадцяти Апостолів нарешті розгадано

Щорічно мільйони туристів з усього світу стікаються до австралійської Великої Океанської Дороги у Вікторії, щоб помилуватися Дванадцятьма Апостолами, що височіють над океаном.

Дванадцять Апостолів — вапнякові скелі, розташовані у Вікторії, Австралія, що підносяться на 70 метрів над Південним океаном. Вони також вважаються одними з найбільш упізнаваних пам'яток Австралії. Втім, незважаючи на їхню популярність, ніхто ніколи по-справжньому не розумів, як вони утворилися, пише Фокус.

Так було до цього моменту. Але тепер, у новому дослідженні, опублікованому в Australian Journal of Earth Sciences, вченим вдалося розкрити таємницю утворення Дванадцяти Апостолів. Команда дійшла висновку, що відповідь пов'язана зі стародавніми морями, зміщенням тектонічних плит і трансформацією, що почалася мільйони років тому.

За словами співавтора дослідження, доцента Школи географії, наук про Землю та атмосферу в Мельбурнському університеті Стівена Галлахера, вапняк Апостолів містить неймовірний архів мільйонів років історії, і зокрема історії клімату, але раніше цьому приділялося порівняно мало уваги.

Кожен шар був відкладений у мілководних морях в епоху міоцену — цей період в історії Землі, відомий переходом від теплого до холодного клімату, і триває приблизно від 23 до 5 мільйонів років. Кожна зміна від одного шару до іншого являє собою зміну локальних умов, таких як температура, хімічний склад або рух води.

Під час дослідження вчені картували скелі та морські кручі, використавши цифрові зображення високої роздільної здатності поряд із традиційними польовими дослідженнями і відбором проб. Команда також проаналізувала скам'янілості мікроскопічних морських істот, відомих як форамініфери, що застрягли в породі. За словами Галлахера, вони виявили, що одна зі скель містить близько 760 трильйонів таких скам'янілостей.

У результаті дослідження вченим також вдалося прочитати шари породи подібно до річних кілець дерев. Автори стверджують, що їхній аналіз надає найточніші на сьогодні дані про час утворення Апостолів — вважається, вони утворилися близько 8,6 мільйона років тому.

Вчені також виявили, що під вапняком, видимим на рівні пляжу на схід від Апостолів, міститься давніший шар м'якого темного матеріалу, який називають мергелем Геллібранда. Він відклався на дні більш глибоких і теплих морів близько 14-15 мільйонів років тому. Поверх мергелю, що утворює основну частину самих скель і круч, знаходиться вапняк Порт-Кемпбелл. Він відклався в більш мілководних і холодних умовах протягом наступних кількох мільйонів років.

То як же вапняк, що утворився під водою, опинився на висоті десятків метрів над рівнем моря? Команда зазначає, що секрет криється в тектоніці плит.

У міру того, як Австралія дрейфувала на північ після відокремлення від Антарктиди, мінлива напруга в земній корі стискала регіон приблизно в північно-західному-південно-східному напрямку. Починаючи приблизно з 8,6 мільйонів років тому, це стиснення деформувало і підняло вапняк з моря, але не випрямило шари ідеально рівно.

До слова, якщо уважно подивитися на скелі, можна помітити, що горизонтальні шари нахилені на кілька градусів. На схилах скель також видно невеликі розломи — сліди давніх землетрусів, спричинених тим самим тектонічним стисненням.

Не менш цікавим є й інше відкриття: хоча сама порода налічує мільйони років, вражаючий прибережний пейзаж, який ми бачимо сьогодні, є абсолютно новим з геологічної точки зору. Дані вказують на те, що самі морські скелі та кручі набули своєї нинішньої форми лише за останні кілька тисяч років, після того, як рівень моря піднявся на 125 метрів приблизно 20 000-23 000 років тому.

Під час написання використовували матеріали Australian Journal of Earth Sciences, Science Alert.