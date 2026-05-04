Возвышаются на 70 м над Южном океаном: тайна Двенадцати Апостолов наконец разгадана

Ежегодно миллионы туристов со всего мира стекаются к австралийской Великой Океанской Дороге в Виктории, чтобы полюбоваться Двенадцатью Апостолами, возвышающимися над океаном.

Двенадцать Апостолов — известняковые скалы, расположенные в Виктории, Австралия, и возвышающиеся на 70 метров над Южным океаном. Они также считаются одними из самых узнаваемых достопримечательностей Австралии. Впрочем, несмотря на их известность, никто никогда по-настоящему не понимал, как они образовались, пишет Фокус.

Так было до этого момента. Но теперь, в новом исследовании, опубликованном в Australian Journal of Earth Sciences, ученым удалось раскрыть тайну образования Двенадцати Апостолов. Команда пришла к выводу, что ответ связан с древними морями, смещением тектонических плит и трансформацией, начавшейся миллионы лет назад.

По словам соавтора исследования, доцента Школы географии, наук о Земле и атмосфере в Мельбурнском университете Стивена Галлахера, известняк Апостолов содержит невероятный архив миллионов лет истории, и в частности истории климата, но ранее этому уделялось сравнительно мало внимания.

Каждый слой был отложен в мелководных морях в эпоху миоцена — этот период в истории Земли, известен переходом от теплого к холодному климату, и длится примерно от 23 до 5 миллионов лет. Каждое изменение от одного слоя к другому представляет собой изменение локальных условий, таких как температура, химический состав или движение воды.

В ходе исследования ученые картировали скалы и морские утесы, использовав цифровые изображения высокого разрешения наряду с традиционными полевыми исследованиями и отбором проб. Команда также проанализировала окаменелости микроскопических морских существ, известных как фораминиферы, застрявших в породе. По словам Галлахера, они обнаружили, что один из утесов содержит около 760 триллионов таких окаменелостей.

В результате исследования ученым также удалось прочитать слои породы подобно годичным кольцам деревьев. Авторы утверждают, что их анализ предоставляет самые точные на сегодня данные о времени образования Апостолов — считается, они образовались около 8,6 миллиона лет назад.

Ученые также обнаружили, что под известняком, видимым на уровне пляжа к востоку от Апостолов, находится более древний слой мягкого темного материала, называемый мергелем Геллибранда. Он отложился на дне более глубоких и теплых морей около 14–15 миллионов лет назад. Поверх мергеля, образующего основную часть самих скал и утесов, находится известняк Порт-Кэмпбелл. Он отложился в более мелководных и холодных условиях в течение последующих нескольких миллионов лет.

Так как же известняк, образовавшийся под водой, оказался на высоте десятков метров над уровнем моря? Команда отмечает, что секрет кроется в тектонике плит.

По мере того, как Австралия дрейфовала на север после отделения от Антарктиды, изменяющиеся напряжения в земной коре сжимали регион примерно в северо-западном-юго-восточном направлении. Начиная примерно с 8,6 миллионов лет назад, это сжатие деформировало и подняло известняк из моря, но не выпрямило слои идеально ровно.

К слову, если внимательно посмотреть на скалы, можно заметить, что горизонтальные слои наклонены на несколько градусов. На склонах скал также видны небольшие разломы — следы древних землетрясений, вызванных тем же тектоническим сжатием.

Не менее любопытным является и другое открытие: хотя сама порода насчитывает миллионы лет, впечатляющий прибрежный пейзаж, который мы видим сегодня, совершенно новый с геологической точки зрения. Данные указывают на то, что сами морские скалы и утесы приобрели свою нынешнюю форму лишь за последние несколько тысяч лет, после того, как уровень моря поднялся на 125 метров примерно 20 000–23 000 лет назад.

При написании использовались материалы Australian Journal of Earth Sciences, Science Alert.