Как жизнь процветает в одном из самых негостеприимных мест на Земле: ученые раскрыли эту тайну

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении Марианской предгорной дуге. В результате им удалось разгадать тайну того, как жизни удается развиваться и процветать даже в самых негостеприимных уголках нашей планеты.

Земля, возможно, самая обитаемая из всех известных нам планет, но на ней все еще есть очаги токсичности. Самыми яркими примерами наиболее негостеприимных мест является пустыня Атакама, самые глубокие районы Антарктиды, а также самые глубокие слои океана, где правят сокрушительное давление, ледяной холод и экстремальная соленость океана, пишет IFLScience.

И все же, несмотря на суровые условия, жизнь находит выход. В новом исследовании ученые выяснили чуть больше о том, как это происходит. По словам команды из Бременского университета и океанографического института Вудс-Хоул, результаты их новой работы дают фундаментальное понимание подземной биосферы, залегающей в серпантинитах, в Марианской предгорной дуге.

Марианская преддуга – участок океанического дна между активной вулканической дугой с тем же названием и самой глубокой, узкой частью Марианской впадины. Это не слишком подходящее место для жизни: чрезвычайно щелочная среда, близкая к замерзанию, и испещренная грязевыми вулканами, которые выбрасывают богатые железом породы в темную воду. Здесь, в условиях высокого давления и в щелочных условиях, породы реагируют и превращаются в редкие минералы самородных элементов, такие как аваруит или самородное железо – процесс известен как серпентинизация.

В большей части Марианской впадины этот процесс протекает довольно бурно. Реакция производит сотни градусов тепла, а водород, метан и сероводород выбрасываются в воду, создавая ряд горячих гидротермальных источников. К слову, благодаря последним, здесь, вероятно, вообще может существовать что-либо.

Однако в предгорьях дела обстоят иначе: несмотря на грязевые вулканы, дно остается холодным и, насколько известно, бесплодным. По словам соавтора исследования, специалиста по органической геохимии из Центра морских наук об окружающей среде (MARUM) Бременского университета Флоренс Шуботц, до сих пор наличие в этой системе микроорганизмов, производящих метан, лишь предполагалось. Однако ученые не могли подтвердить это.

Проблема заключалась в том, что вся окружающая среда слишком враждебна для жизни, чтобы исследователи могли обнаружить ДНК, если она вообще присутствует здесь. Впрочем, какая-то жизнь все же могла существовать в этом, на первый взгляд, враждебном месте.

В результате ученые сосредоточились на поиске чего-то другого. По словам первого автора исследования, нынешнего докторанта кафедры геологии Бреманского университета Палаша Кумавата, им с коллегами удалось обнаружить жиры.

Ученые обнаружили, что вместо того, чтобы выживать за счет газов и минералов, выделяющихся из-под пола в процессе сепентинизации, микробы выбирают более прямой путь, извлекая энергию из тех же источников, все еще заключенных в породах. Из них они производят метан – важный парниковый газ, а также основу бесчисленных глубоководных экосистем океана.

