Животные, обитающие в самом сухом месте на Земле, озадачили ученых: их сложно классифицировать

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении чилийских меченых гекконов, обитающих в пустыне Атакама – самом засушливом месте на Земле. Результаты указывают, что этих животных чрезвычайно сложно классифицировать.

Чилийских меченых гекконов, обитающих в чилийской пустыне Атакама, оказалось невероятно сложно классифицировать. Можно предположить, что разные виды должны отличаться друг от друга внешне, однако это не всегда так, пишет Popular Science.

В настоящее время, как известно, чилийские меченые гекконы, также известные как гекконы Garthia, официально представлены двумя видами — Garthia gaudichaudii и Garthia penai. Однако некоторые исследователи предполагают больше вариантов, а некоторые и вовсе считают, что в роде Garthia существует только один вид.

В новом исследовании ученые попытались на этот вопрос. Для этого было проведено геномное исследование неуловимых рептилий, обитающий в самом сухом месте на Земле – чилийской пустыне Атакама. В результате ученым удалось реконструировать эволюционную историю чилийских меченых гекконов.

Результаты исследования ставят под сомнение предположение о принадлежности всех гекконов Garthia к одному виду. Впрочем, ученым так и не удалось разгадать эту загадку полностью. Результаты анализа указывают на существование как минимум двух видов — ранее упомянутых G. gaudichaudii и G. penai, — но их может быть и 11.

В ходе исследования ученые впервые применили методы филогеномики и популяционной генетики, что позволило лучше узнать разнообразие по всему ареалу Garthia. Результаты исследования выявили глубокое эволюционное разнообразия – это убедительно подтверждает существование минимум двух номинативных видов. С другой стороны, ученые обнаружили доказательства существования криптического видового комплекса, насчитывающего от 3 до 11 видов.

Отметим, что криптические виды – организмы, которые выглядят одинаково, но их генетика различна, что позволяет считать их разными видами. Например, исследователи обнаружили, что похожие G. gaudichaudii и G. penai генетически разошлись 20 миллионов лет назад.

Авторы исследования отмечают, что традиционные подходы часто упускают из виду скрытые виды, недооценивая биоразнообразие и ограничивая наши возможности по сохранению этих уникальных форм жизни. Южная Америка является домом для множества видов, находящихся под угрозой исчезновения, однако многие регионы, включая Атакаму, остаются недостаточно изученными на геномном уровне.

