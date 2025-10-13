Тварини, що мешкають у найсухішому місці на Землі, спантеличили вчених: їх складно класифікувати

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні чилійських мічених геконів, що мешкають у пустелі Атакама — найпосушливішому місці на Землі. Результати вказують, що цих тварин надзвичайно складно класифікувати.

Чилійських мічених геконів, що мешкають у чилійській пустелі Атакама, виявилося неймовірно складно класифікувати. Можна припустити, що різні види повинні відрізнятися один від одного зовні, проте це не завжди так, пише Popular Science.

Нині, як відомо, чилійські мічені гекони, також відомі як гекони Garthia, офіційно представлені двома видами — Garthia gaudichaudii й Garthia penai. Однак деякі дослідники припускають більше варіантів, а дехто й зовсім вважає, що в роді Garthia існує тільки один вид.

У новому дослідженні вчені спробували відповісти на це питання. Для цього було проведено геномне дослідження невловимих рептилій, що мешкають у найсухішому місці на Землі — чилійській пустелі Атакама. У результаті вченим вдалося реконструювати еволюційну історію чилійських мічених геконів.

Результати дослідження ставлять під сумнів припущення про приналежність усіх геконів Garthia до одного виду. Утім, ученим так і не вдалося розгадати цю загадку повністю. Результати аналізу вказують на існування щонайменше двох видів — раніше згаданих G. gaudichaudii та G. penai, — але їх може бути й 11.

Під час дослідження вчені вперше застосували методи філогеноміки та популяційної генетики, що дало змогу краще пізнати різноманітність по всьому ареалу Garthia. Результати дослідження виявили глибоке еволюційне різноманіття — це переконливо підтверджує існування щонайменше двох номінативних видів. З іншого боку, вчені виявили докази існування криптичного видового комплексу, що налічує від 3 до 11 видів.

Зазначимо, що криптичні види — організми, які виглядають однаково, але їхня генетика різна, що дає змогу вважати їх різними видами. Наприклад, дослідники виявили, що схожі G. gaudichaudii і G. penai генетично розійшлися 20 мільйонів років тому.

Автори дослідження зазначають, що традиційні підходи часто не беруть до уваги приховані види, недооцінюючи біорізноманіття й обмежуючи наші можливості зі збереження цих унікальних форм життя. Південна Америка є домівкою для безлічі видів, що перебувають під загрозою зникнення, проте багато регіонів, включно з Атакамою, залишаються недостатньо вивченими на геномному рівні.

