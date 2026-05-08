Що відбувається за секунди до смерті: вікова таємниця буде розгадана

Нове дослідження показало, що людський мозок насправді здатний обробляти інформацію, навіть перебуваючи в несвідомому стані. Вважається, що це може пояснити, що відбувається за секунди до смерті.

Століттями вчені намагаються розгадати таємницю того, що відбувається з людиною за секунди до смерті. Тепер, у новому дослідженні команда з Медичного коледжу Бейлора зробила величезний крок до розгадки цієї давньої таємниці, пише Фокус.

За словами співавтора дослідження, доктора Саміра Шета, результати їхнього з колегами дослідження свідчать, що людський мозок здатний обробляти складне мовлення, навіть перебуваючи в несвідомому стані під наркозом. Простими словами, вчені щойно виявили, що мозок набагато активніший і здібніший у несвідомому стані, ніж вважалося раніше. Дані вказують, що навіть під загальним наркозом мозок пацієнтів продовжує аналізувати навколишній світ.

Автори вважають, що результати їхньої роботи також ставлять під сумнів наші уявлення про роль свідомості та пізнання. Простими словами, нам доведеться переосмислити розуміння того, що значить перебувати у свідомості, оскільки людський мозок робить набагато більше за лаштунками, ніж ми здатні зрозуміти.

Свідомість — фундаментальний компонент пізнання. Однак досі точний опис того, що відбувається в мозку, коли людина без свідомості, залишався загадкою. Відомі теорії свідомості припускають, що складне розпізнавання образів, семантична інтерпретація та інтелектуальне опрацювання вимагають свідомого доступу. Водночас дані психології та нейробіології свідчать про те, що суттєва обробка може відбуватися поза свідомістю

У новому дослідженні вчені спробували розібратися в цьому. Під час дослідження команда записала мозкову активність пацієнтів, які перебували під загальним наркозом під час операції з приводу епілепсії. Зокрема, дослідники зосередилися на активності в гіпокампі — частині мозку, пов'язаній із пам'яттю.

Під час операції пацієнти піддавалися впливу повторюваних тонів, що переривалися випадковими іншими звуками. Результати показали, що нервові клітини в гіпокампі здатні розрізняти ці незвичайні тони, і ця здатність із часом поліпшується. Експерти вважають, що це свідчить про наявність процесу навчання в несвідомому мозку.

На наступному етапі вчені програвали пацієнтам короткі розповіді. Результати показали, що гіпокамп знову показав ознаки обробки мови в реальному часі — мозок зміг розрізняти конкретні іменники, дієслова та прикметники. Дивно, але дослідники виявили, що мозок пацієнтів навіть може передбачати наступні слова в реченні.

За словами іншого співавтора дослідження, доктора Бенджаміна Хайдена, таке передбачувальне кодування пов'язане з бадьорістю та уважністю, але тут воно відбувається в несвідомому стані. Простими словами, все вказує на те, що обробка мови насправді не потребує свідомості.

Утім, учені визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, перш ніж вони з упевненістю зможуть заявити, що мозок здатний обробляти мову за секунди до смерті.

Під час написання використовували матеріали Nature, Daily Mail.