Что происходит за секунды до смерти: вековая тайна будет разгадана
Новое исследование показало, что человеческий мозг на самом деле способен обрабатывать информацию, даже находясь в бессознательном состоянии. Считается, что это может объяснить, что происходит за секунды до смерти.
Веками ученые пытаются разгадать тайну того, что происходит с человеком за секунды до смерти. Теперь, в новом исследовании команда из Медицинского колледжа Бейлора сделала огромный шаг к разгадке этой древней тайны, пишет Фокус.
По словам соавтора исследования, доктора Самира Шета, результаты их с коллегами исследования показывают, что человеческий мозг способен обрабатывать сложную речь, даже находясь в бессознательном состоянии под наркозом. Простыми словами, ученые только что обнаружили, что мозг гораздо активнее и способнее в бессознательном состоянии, чем считалось ранее. Данные указывают, что даже под общим наркозом мозг пациентов продолжает анализировать окружающий мир.
Авторы считают, что результаты их работы также ставят под сомнение наши представления о роли сознания и познания. Простыми словами, нам придется переосмыслить понимание того, что значит находиться в сознании, так как человеческий мозг делает гораздо больше за кулисами, чем мы способны понять.
Сознание — фундаментальный компонент познания. Однако до сих пор точное описание того, что происходит в мозге, когда человек без сознания, оставалось загадкой. Известные теории сознания предполагают, что сложное распознавание образов, семантическая интерпретация и предиктивная обработка требуют сознательного доступа. В то же время данные психологии и нейробиологии свидетельствуют о том, что существенная обработка может происходить вне сознания
В новом исследовании ученые попытались разобраться в этом. В ходе исследования команда записала мозговую активность пациентов, находившихся под общим наркозом во время операции по поводу эпилепсии. В частности, исследователи сосредоточились на активности в гиппокампе — части мозга, связанной с памятью.
Во время операции пациенты подвергались воздействию повторяющихся тонов, прерываемых случайными другими звуками. Результаты показали, что нервные клетки в гиппокампе способны различать эти необычные тоны, и эта способность со временем улучшается. Эксперты считают, что это свидетельствует о наличии процесса обучения в бессознательном мозге.
На следующем этапе ученые проигрывали пациентам короткие рассказы. Результаты показали, что гиппокамп вновь показал признаки обработки языка в реальном времени — мозг смог различать конкретные существительные, глаголы и прилагательные. Удивительно, но исследователи обнаружили, что мозг пациентов даже может предсказывать следующие слова в предложении.
По словам другого соавтора исследования, доктора Бенджамина Хайдена, такое предсказательное кодирование связано с бодрствованием и внимательностью, но здесь оно происходит в бессознательном состоянии. Простыми словами, все указывает на то, что обработка языка на самом деле не требует сознания.
Впрочем, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, прежде чем они с уверенностью смогут заявить, что мозг способен обрабатывать язык за секунды до смерти.
При написании использовались материалы Nature, Daily Mail.