Что происходит за секунды до смерти: вековая тайна будет разгадана

Новое исследование показало, что человеческий мозг на самом деле способен обрабатывать информацию, даже находясь в бессознательном состоянии. Считается, что это может объяснить, что происходит за секунды до смерти.

Веками ученые пытаются разгадать тайну того, что происходит с человеком за секунды до смерти. Теперь, в новом исследовании команда из Медицинского колледжа Бейлора сделала огромный шаг к разгадке этой древней тайны, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, доктора Самира Шета, результаты их с коллегами исследования показывают, что человеческий мозг способен обрабатывать сложную речь, даже находясь в бессознательном состоянии под наркозом. Простыми словами, ученые только что обнаружили, что мозг гораздо активнее и способнее в бессознательном состоянии, чем считалось ранее. Данные указывают, что даже под общим наркозом мозг пациентов продолжает анализировать окружающий мир.

Відео дня

Авторы считают, что результаты их работы также ставят под сомнение наши представления о роли сознания и познания. Простыми словами, нам придется переосмыслить понимание того, что значит находиться в сознании, так как человеческий мозг делает гораздо больше за кулисами, чем мы способны понять.

Сознание — фундаментальный компонент познания. Однако до сих пор точное описание того, что происходит в мозге, когда человек без сознания, оставалось загадкой. Известные теории сознания предполагают, что сложное распознавание образов, семантическая интерпретация и предиктивная обработка требуют сознательного доступа. В то же время данные психологии и нейробиологии свидетельствуют о том, что существенная обработка может происходить вне сознания

В новом исследовании ученые попытались разобраться в этом. В ходе исследования команда записала мозговую активность пациентов, находившихся под общим наркозом во время операции по поводу эпилепсии. В частности, исследователи сосредоточились на активности в гиппокампе — части мозга, связанной с памятью.

Во время операции пациенты подвергались воздействию повторяющихся тонов, прерываемых случайными другими звуками. Результаты показали, что нервные клетки в гиппокампе способны различать эти необычные тоны, и эта способность со временем улучшается. Эксперты считают, что это свидетельствует о наличии процесса обучения в бессознательном мозге.

На следующем этапе ученые проигрывали пациентам короткие рассказы. Результаты показали, что гиппокамп вновь показал признаки обработки языка в реальном времени — мозг смог различать конкретные существительные, глаголы и прилагательные. Удивительно, но исследователи обнаружили, что мозг пациентов даже может предсказывать следующие слова в предложении.

По словам другого соавтора исследования, доктора Бенджамина Хайдена, такое предсказательное кодирование связано с бодрствованием и внимательностью, но здесь оно происходит в бессознательном состоянии. Простыми словами, все указывает на то, что обработка языка на самом деле не требует сознания.

Впрочем, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, прежде чем они с уверенностью смогут заявить, что мозг способен обрабатывать язык за секунды до смерти.

Напомним, ранее мы писали о том, что смерть — не последняя ступень: между жизнью и распадом существует "третье состояние".

Ранее Фокус писал о том, что ученая NASA трижды пережила клиническую смерть и рассказала, что видела в "том мире".

При написании использовались материалы Nature, Daily Mail.