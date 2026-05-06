"Всегда одно и то же": ученая NASA трижды пережила клиническую смерть и рассказала, что видела в "том мире"

55-летняя океанограф Ингрид Хонкала, которая работала в NASA, трижды за свою жизнь пережила клиническую смерть. Это произошло в детском возрасте, юности и в зрелом возрасте ученого — когда ей было 2, 25 и 52 года.

Хотя в каждом из случаев обстоятельства, при которых Хонкала оказывалась на грани жизни и смерти, были разными, "результат" каждый раз был одинаковым. Историю ученого рассказало издание Daily Mail.

Ингрид поделилась с журналистами, что во время каждой клинической смерти она входила в состояние "странного покоя", когда не чувствовала ни страха, ни времени. В то же время ей казалось, что она отделилась от своего физического тела. Женщина чувствовала, что стала "чистым сознанием" и погрузилась в свет, ясность и мир.

Хонкала утверждала, что это была не мгновенная галлюцинация, а постоянный опыт. К нему женщина возвращалась каждый раз, когда оказывалась на волоске от смерти.

Сейчас, как считает ученая, этот опыт был для нее полезным, поскольку позволил заглянуть в то, что находится за пределами человеческой жизни. Хонкала убеждена, что ее опыт ставит под сомнение мнение о том, что сознание якобы прекращается в тот момент, когда физическое тело уже не функционирует.

Ученая утверждает, что эти переживания были "реальнее всего"

Несмотря на скептицизм вокруг истории Ингрид, женщина настаивает, что ее ощущения во время клинической смерти были "реальнее всего", что она когда-либо испытывала в физическом мире.

Впервые женщина столкнулась со смертью, когда она в два года упала в резервуар с ледяной водой у себя дома в Колумбии. Ингрид вспомнила, что сначала испытывала шок и панику, но потом почувствовала спокойствие.

"Паника исчезла и уступила место всеобъемлющему ощущению мира и тишины", — отметила ученая.

Этот момент для нее ощущался так, словно сознание отделилось от тела. Тогда Ингрид будто бы увидела себя со стороны — собственное тело, бездыханно лежащее в воде.

"В тот момент я уже не чувствовала себя ребенком в теле, а чистым сознанием, полем осознания и света", — пояснила женщина.

Несмотря на утверждение многих ученых, что предсмертные переживания — лишь результат работы мозга в условиях экстремального стресса, Ингрид Хонкала считает, что это нечто более глубокое. Сейчас она убеждена, что смерть — это не конец, а лишь переход.

"Вместо того, чтобы видеть себя изолированными индивидами, которые борются за выживание, я начала понимать, что мы, возможно, являемся проявлениями сознания, которое переживает жизнь через физическую форму", — пояснила ученая.

