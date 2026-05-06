"Завжди одне й те саме": науковиця NASA тричі пережила клінічну смерть і розповіла, що бачила у "тому світі"

55-річна океанографка Інгрід Гонкала, яка працювала в NASA, тричі за своє життя пережила клінічну смерть. Це сталося у дитячому віці, юності та у зрілому віці науковиці — коли їй було 2, 25 та 52 роки.

Хоча у кожному із випадків обставини, за яких Гонкала опинялася на межі життя і смерті, були різними, "результат" кожного разу був однаковим. Історію науковиці розповіло видання Daily Mail.

Інгрід поділилася з журналістами, що під час кожної клінічної смерті вона входила у стан "дивного спокою", коли не відчувала ані страху, ані часу. Водночас їй здавалося, що вона відокремилася від свого фізичного тіла. Жінка відчувала, що стала "чистою свідомістю" і занурилася у світло, ясність та мир.

Гонкала стверджувала, що це була не миттєва галюцинація, а постійний досвід. До нього жінка поверталася щоразу, коли опинялася на волосині від смерті.

Зараз, як вважає науковиця, цей досвід був для неї корисним, оскільки дозволив зазирнути в те, що перебуває за межами людського життя. Гонкала переконана, що її досвід ставить під сумнів думку про те, що свідомість нібито припиняється у той момент, коли фізичне тіло вже не функціонує.

Науковиця стверджує, що ці переживання були "реальнішими за все"

Попри скептицизм довкола історії Інгрід, жінка наполягає, що її відчуття під час клінічної смерті були "реальнішими за все", що вона коли-небудь відчувала у фізичному світі.

Вперше жінка зіштовхнулася зі смертю, коли вона у два роки впала у резервуар з крижаною водою у себе вдома в Колумбії. Інгрід пригадала, що спершу відчувала шок і паніку, але потім відчула спокій.

"Паніка зникла і поступилася місцем всеосяжному відчуттю миру та тиші", — зазначила науковиця.

Цей момент для неї відчувався так, наче свідомість відокремилася від тіла. Тоді Інгрід нібито побачила себе збоку — власне тіло, що бездиханно лежало у воді.

"У той момент я вже не відчувала себе дитиною в тілі, а чистим свідомістю, полем усвідомлення та світла", — пояснила жінка.

Попри твердження багатьох науковців, що передсмертні переживання — лише результат роботи мозку в умовах екстремального стресу, Інгрід Гонкала вважає, що це щось глибше. Зараз вона переконана, що смерть — це не кінець, а лише перехід.

"Замість того, щоб бачити себе ізольованими індивідами, які борються за виживання, я почала розуміти, що ми, можливо, є проявами свідомості, яка переживає життя через фізичну форму", — пояснила науковиця.

