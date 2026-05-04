Розкрито таємницю того, що відбувається після смерті: чому провідний учений відмовився від кремації

Один із найпопулярніших американських учених розповів, що відбувається з людиною після смерті та чому він обрав поховання замість кремації.

Ніл де Грасс Тайсон — відомий астрофізик, письменник і ведучий подкастів — нещодавно пояснив наукові аспекти того, що відбувається з людиною після смерті. Експерт також розповів про те, як людське тіло розпадається і поглинається мікробами і бактеріями, що харчуються залишковою хімічною енергією людини, пише Фокус.

Більшість учених сходяться на думці, що енергія не може бути створена або знищена, а тому, за словами Тайсона, тіло людини все ще наповнене енергією навіть після смерті. Здебільшого джерелом енергії є їжа, яку протягом багатьох років споживала людина, і ця енергія все ще доступна, навіть після того, як серце і мозок перестають функціонувати.

У результаті залишається два варіанти вивільнення цієї енергії:

кремація, під час якої енергія людини, що залишилася, перетворюється на тепло після спалювання тіла, яке потім йде в космос;

традиційне поховання, під час якого тіло розкладається природним чином, даючи змогу мікроскопічним організмам поглинути енергію, що залишилася, в нескінченному циклі оновлення між людиною і природою.

За словами Тайсона, з цієї причини він відмовився від кремації і зупинився на традиційному похованні. Експерт зазначає, що таким чином, енергетичний вміст його тіла, який збережеться і після смерті, стане їжею для мікробів, флори і фауни, подібно до того, як учений протягом життя харчувався флорою і фауною. Простими словами, вчений вважає, що таким чином людство може повернути енергію Землі.

Ніл де Грасс Тайсон — відомий астрофізик, письменник і ведучий подкастів

Утім, незважаючи на те, що астрофізик обрав для себе поховання, він наголосив, що кремація зовсім не означає, що люди витрачають свою енергію даремно. Ба більше, астрофізик зазначає, що їхній останній шлях матиме більш далекосяжні наслідки: тепло, що виділяється під час кремації, не залишиться на Землі — натомість випромінювання здатне досягти інших планет у нашій галактиці.

Зазначимо, що тепло, яке виділяється під час кремації, не залишається на Землі — натомість, воно здатне досягати інших планет у нашій галактиці. По суті, енергія цих молекул не зникає, а перетворюється на тепло, яке потім випромінює інфрачервону енергію, що колись була енергією молекул людського тіла, і поширює її в космос, рухаючись зі швидкістю світла.

За словами Тайсона, з моменту кремації близькі також можуть відстежувати, куди поширилася випромінювана енергія в Чумацькому Шляху. Наприклад, якщо людину кремували чотири роки тому, вона б досягла найближчої зоряної системи, Альфа Центавра. Простіше кажучи, у певному сенсі навіть після кремації людина все ще залишається частиною Всесвіту, але в іншій формі.

Астрофізик зазначає, що його теорія ґрунтується на деяких із найфундаментальніших законів науки. По суті, все починається з першого закону термодинаміки, відомого як закон збереження енергії. Закон говорить: енергія не може бути створена або знищена; вона може тільки переходити з однієї форми в іншу. У цьому разі хімічна енергія, яка зберігалася в молекулах людини переважно за рахунок усього, що вона їла або пила, перетворюється або шляхом розкладання, або шляхом кремації.

Під час написання використовували матеріали StarTalk, Daily Mail.