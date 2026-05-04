Раскрыта тайна того, что происходит после смерти: почему ведущий ученый отказался от кремации

Один из самых популярных американских ученых рассказал, что происходит с человеком после смерти и почему он выбрал захоронение вместо кремации.

Нил де Грасс Тайсон — известный астрофизик, писатель и ведущий подкастов — недавно объяснил научные аспекты того, что происходит с человеком после смерти. Эксперт также рассказал о том, как человеческое тело распадается и поглощается микробами и бактериями, питающимися остаточной химической энергией человека, пишет Фокус.

Большинство ученых сходятся во мнении, что энергия не может быть создана или уничтожена, а потому, по словам Тайсона, тело человека все еще наполнено энергией даже после смерти. В основном источником энергии является пища, которую в течение многих лет потреблял человек, и эта энергия все еще доступна, даже после того, как сердце и мозг перестают функционировать.

В результате остается два варианта высвобождения этой энергии:

кремация, при которой оставшаяся энергия человека преобразуется в тепло после сжигания тела, которое затем уходит в космос;

традиционное захоронение, при котором тело разлагается естественным образом, позволяя микроскопическим организмам поглотить оставшуюся энергию в бесконечном цикле обновления между человеком и природой.

По словам Тайсона, по этой причине он отказался от кремации и остановился на традиционном захоронении. Эксперт отмечает, что таким образом, энергетическое содержание его тела, которое сохранится и после смерти, станет пищей для микробов, флоры и фауны, подобно тому, как ученый в течение жизни питался флорой и фауной. Простыми словами, ученый полагает, что таким образом человечество может вернуть энергию Земле.

Нил де Грасс Тайсон — известный астрофизик, писатель и ведущий подкастов Фото: Wikipedia

Впрочем, несмотря на то, что астрофизик выбрал для себя захоронения, он отметил, что кремация вовсе не означает, что люди тратят свою энергию впустую. Более того, астрофизик отмечает, что их последний путь будет иметь более далеко идущие последствия: тепло, выделяемое при кремации, не останется на Земле — вместо этого излучение способно достигнуть других планет в нашей галактике.

Отметим, что тепло, выделяемое при кремации, не остается на Земле — вместо этого, оно способно достигать других планет в нашей галактике. По сути, энергия этих молекул не исчезает, а преобразуется в тепло, которое затем излучает инфракрасную энергию, которая когда-то была энергией молекул человеческого тела, и распространяет ее в космос, двигаясь со скоростью света.

По словам Тайсона, с момента кремации близкие также могут отслеживать, куда распространилась излучаемая энергия в Млечном Пути. Например, если человека кремировали четыре года назад, он бы достиг ближайшей звездной системы, Альфа Центавра. Проще говоря, в некотором смысле даже после кремации человек все еще остается частью Вселенной, но в другой форме.

Астрофизик отмечает, что его теория основана на некоторых из самых фундаментальных законов науки. По сути, все начинается с первого закона термодинамики, известного как закон сохранения энергии. Закон гласит: энергия не может быть создана или уничтожена; она может только переходить из одной формы в другую. В данном случае химическая энергия, которая хранилась в молекулах человека в основном за счет всего, что он ел или пил, преобразуется либо путем разложения, либо путем кремации.

При написании использовались материалы StarTalk, Daily Mail.