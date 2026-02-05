Жінка, яка "померла і потрапила на небеса", розповіла про те, що вона бачила (фото)

32-річна мешканка США Ханна Меркадо розповіла про переживання, яке, за її словами, назавжди змінило ставлення до життя і смерті. Після народження другої дитини в жінки раптово виникли важкі ускладнення, і на короткий час її серце зупинилося.

Американка стверджує, що встигла пережити незвичайний досвід, а саме відчуття виходу з тіла та зустріч зі сліпучим світлом. Про це пише The Sun.

За словами Меркадо, пологи пройшли спокійно, проте через кілька годин її стан різко погіршився. Медики виявили, що частина плаценти залишилася в організмі, що призвело до серйозної кровотечі. У якийсь момент жінка втратила свідомість, а лікарі зафіксували зупинку серця приблизно на хвилину.

Що сталося з жінкою після пологів

Саме в цей проміжок, як стверджує молода мати, вона відчула, ніби відокремилася від тіла і спостерігала те, що відбувається, збоку. Ханна описує побачене як "найяскравіше світло", яке вона коли-небудь відчувала, і стан абсолютного спокою. Найважчою думкою, за її словами, стало усвідомлення, що вона може більше не побачити своїх дітей.

"Це було не так, наче моє тіло ширяло в повітрі, скоріше, мій розум відлітав геть. Я вірю, що це моя душа покидала тіло. Це тривало всього кілька секунд, і тоді я подумала, що більше ніколи не побачу своїх дітей. Це було несамовито. Такою була моя остання думка перед тим, як я побачив найяскравіше світло у своєму житті. Можна було годинами дивитися на сонце, і воно ніколи не світило так яскраво. Воно всепоглинаюче, я немов перебував усередині цього яскравого білого світла. Тоді я зрозуміла, що померла. Я відчув таке умиротворення, немов моя душа знайшла спокій. Потім у мене виникло відчуття, ніби мене раптово штовхнули і повернули до життя, це було дуже різко і раптово", — розповіла американка.

Нині Ганна відновлюється і виховує двох синів Фото: Kennedy News

Наслідки пережитого досвіду і ставлення до життя

За мить жінку вдалося повернути до життя. Після реанімації їй потрібні були переливання крові, проте лікарі змогли стабілізувати стан. Зараз Ханна відновлюється і виховує двох синів.

Дівчина зізнається, що пережите стало для неї переломним моментом. Жінка каже, що більше не боїться смерті і вважає подію підтвердженням своїх релігійних переконань. Попри скепсис, який часто супроводжує подібні історії, Меркадо підкреслює, що для неї цей досвід був абсолютно реальним і глибоко особистим.

"Я завжди була християнкою. Це ще більше зміцнило моє переконання в тому, що я вірю в Бога і що я потраплю на небеса", — додала вона.

