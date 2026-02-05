Женщина, которая "умерла и попала на небеса", рассказала о том, что она видела (фото)

32-летняя жительница США Ханна Меркадо рассказала о переживании, которое, по ее словам, навсегда изменило отношение к жизни и смерти. После рождения второго ребенка у женщины внезапно возникли тяжелые осложнения, и на короткое время ее сердце остановилось.

Американка утверждает, что успела пережить необычный опыт, а именно ощущение выхода из тела и встречу с ослепительным светом. Об этом пишет The Sun.

По словам Меркадо, роды прошли спокойно, однако спустя несколько часов ее состояние резко ухудшилось. Медики обнаружили, что часть плаценты осталась в организме, что привело к серьезному кровотечению. В какой-то момент женщина потеряла сознание, а врачи зафиксировали остановку сердца примерно на минуту.

Что произошло с женщиной после родов

Именно в этот промежуток, как утверждает молодая мать, она почувствовала, будто отделилась от тела и наблюдала происходящее со стороны. Ханна описывает увиденное как "самый яркий свет", который она когда-либо ощущала, и состояние абсолютного покоя. Самой тяжелой мыслью, по ее словам, стало осознание, что она может больше не увидеть своих детей.

"Это было не так, как будто мое тело парило в воздухе, скорее, мой разум улетал прочь. Я верю, что это моя душа покидала тело. Это длилось всего пару секунд, и тогда я подумала, что больше никогда не увижу своих детей. Это было душераздирающе. Такой была моя последняя мысль перед тем, как я увидел самый яркий свет в своей жизни. Можно было часами смотреть на солнце, и оно никогда не светило так ярко. Оно всепоглощающе, я словно находился внутри этого яркого белого света. Тогда я поняла, что умерла. Я почувствовал такое умиротворение, словно моя душа обрела покой. Потом у меня возникло ощущение, будто меня внезапно пнули и вернули к жизни, это было очень резко и внезапно", — рассказала американка.

Последствия пережитого опыта и отношение к жизни

Спустя мгновения женщину удалось вернуть к жизни. После реанимации ей потребовались переливания крови, однако врачи смогли стабилизировать состояние. Сейчас Ханна восстанавливается и воспитывает двоих сыновей.

Девушка признается, что пережитое стало для нее переломным моментом. Женщина говорит, что больше не боится смерти и считает произошедшее подтверждением своих религиозных убеждений. Несмотря на скепсис, который часто сопровождает подобные истории, Меркадо подчеркивает, что для нее этот опыт был абсолютно реальным и глубоко личным.

"Я всегда была христианкой. Это еще больше укрепило мое убеждение в том, что я верю в Бога и что я попаду на небеса", — добавила она.

