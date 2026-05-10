Не просто поезія: у тексті "Божественної комедії" Данте описано зіткнення Землі з астероїдом

Нове дивне дослідження стверджує, що дев'ять кіл пекла Данте насправді пророкують наслідки руйнівного зіткнення з астероїдом.

"Божественна комедія" Данте — це епічна поема про духовність, релігійну віру і бурхливу фантазію. Але тепер нове цікаве дослідження стверджує, що одна з найвідоміших його поем, "Пекло", приховує дивовижні наукові відкриття, пише Фокус.

За словами співавтора дослідження, доктора Тімоті Бербері з Університету Маршалла, опис пекла у Данте фактично пророкує наслідки руйнівного зіткнення з астероїдом. Вчені стверджують, що ця поема 14 століття моделювала зіткнення з планетою за 500 років до того, як метеори були вперше науково описані.

Зазначимо, що в описі загробного життя в Данте пекло являє собою дев'ятиярусну прірву, що спускається в Землю, причому кожен ярус символізує певний гріх і покарання. У поемі також описується, як утворився цей конус: Сатана, ангел, що занепав, упав із небес на Землю і провалився крізь землю.

Доктор Бербері стверджує, що Данте, ймовірно, інтуїтивно уявляв Сатану як "високошвидкісний ударний об'єкт", що врізається в Південну півкулю, і розумів, які наслідки це викличе. Інші джерела, такі як Біблія. Також згадують падіння Сатани, але Данте першим задумався про геологічні наслідки його падіння.

"Божественна комедія", написана між 1308 і 1321 роками, широко вважається одним із найважливіших творів італійської літератури. Три частини поеми описують подорож поета по потойбічному життю, яку веде римський автор Вергілій, по Небесах, Пеклу та Чистилищу.

В одній із частин, присвяченій пеклу, читачам дається надзвичайно докладний опис фізичної організації та устрою дев'яти рівнів пекла. Згідно з Данте, пекло утворилося внаслідок величезної сили падіння Сатани з небес у Південну півкулю Землі. Цей удар також загнав диявола в саме ядро планети, утворивши конусоподібний кратер пекла і змістив північні континенти вгору, з горою Чистилища як центральною вершиною.

"Божественну комедію" Данте, як правило, розглядають як захоплююче дослідження середньовічного духовного світогляду. Однак доктор Бербері стверджує, що Данте також намагався сказати щось про мирський світ.

Тепер учений стверджує, що "Пекло" слід розглядати як свого роду "уявний експеримент", у якому автор розмірковує над тим, що справді сталося б, якби важка маса зіткнулася із Землею. Доктор Бербері також пропонує розглядати Князя Темряви як "довгасте тіло" розміром з астероїд, подібне до міжзоряного об'єкту "Оумуамуа" довжиною близько 1000 метрів.

Якби цей астероїд зіткнувся із Землею, це стало б руйнівною подією, подібною до удару, що знищив динозаврів під час масового вимирання близько 65 мільйонів років тому. Доктор Бербері також вважає, що падіння Сатани також схоже на падіння планети Тея, яка врізалася в Землю і створила супутник нашої планети — Місяць. Автори стверджують, що подібно до того, як тіло Сатани вклинилося в ядро Землі, континентальні шматки Теї досі перебувають поблизу ядра Землі.

Попри те, що в 14 столітті Данте навряд чи міг передбачити зіткнення Землі з астероїдом, вчені вважають, що удар дійсно створив би кратер, подібний до Пекла. Наприклад, кратер Чиксулуб біля узбережжя півострова Юкатан, залишений астероїдом, що знищив динозаврів, простягається на 200 км і спочатку перебував на глибині понад 30 км під поверхнею.

Не менш цікавим виглядає те, що Дайнте, схоже, справді мав вельми точні уявлення про те, якої форми набуде цей кратер. Подібно до дев'яти кіл пекла, великі зіткнення астероїдів справді створюють кратери зі ступінчастою або "терасною" структурою.

Попередні дослідження вже показали, коли астероїд стикається з шаруватою поверхнею, він може залишати після себе великі плоскі тераси, що спускаються до центральної точки удару. Ба більше, астрономи виявили такі структури по всій Сонячній системі: на Місяці, Марсі та навіть Венері. Доктор Бербері стверджує, що Данте, ймовірно, інтуїтивно описав фізику граничної швидкості і прориву земної кори, задовго до того, як світ дізнався про метеорити.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.