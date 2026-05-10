Не просто поэзия: в тексте "Божественной комедии" Данте описано столкновение Земли с астероидом

Новое странное исследование утверждает, что девять кругов ада Данте на самом деле предсказывают последствия разрушительного столкновения с астероидом.

"Божественная комедия" Данте — это эпическая поэма о духовности, религиозной вере и бурной фантазии. Но теперь новое любопытное исследование утверждает, что одна из самых известных его поэм, "Ад", скрывает удивительные научные открытия, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, доктора Тимоти Бербери из Университета Маршалла, описание ада у Данте фактически предсказывает последствия разрушительного столкновения с астероидом. Ученые утверждают, что эта поэма 14 века моделировала столкновение с планетой за 500 лет до того, как метеоры были впервые научно описаны.

Відео дня

Отметим, что в описании загробной жизни у Данте ад представляет собой девятиярусную пропасть, спускающуюся в Землю, причем каждый ярус символизирует определенный грех и наказание. В поэме также описывается, как образовался этот конус: Сатана, падший ангел, упал с небес на Землю и провалился сквозь землю.

Доктор Бербери утверждает, что Данте, вероятно, интуитивно представлял Сатану как "высокоскоростной ударный объект", врезающийся в Южное полушарие, и понимал, какие последствия это вызовет. Другие источники, такие как Библия. Также упоминают падение Сатаны, но Данте первым задумался о геологических последствиях его падения.

"Божественная комедия", написанная между 1308 и 1321 годами, широко считается одним из важнейших произведений итальянской литературы. Три части поэмы описывают путешествие поэта по загробной жизни, ведомого римским автором Вергилием, по Небесам, Аду и Чистилищу.

В одной из частей, посвященной аду, читателям дается чрезвычайно подробное описание физической организации и устройства девяти уровней ада. Согласно Данте, ад образовался в результате огромной силы падения Сатаны с небес в Южное полушарие Земли. Этот удар также загнал дьявола в самое ядро планеты, образовав конусообразный кратер ада и сместил северные континенты вверх, с горой Чистилища в качестве центральной вершины.

"Божественная комедия" Данте, как правило, рассматривается как захватывающее исследование средневекового духовного мировоззрения. Однако доктор Бербери утверждает, что Данте также пытался сказать что-то о мирском мире.

Теперь ученый утверждает, что "Ад" следует рассматривать как своего рода "мысленный эксперимент", в котором автор размышляет о том, что действительно произошло бы, если бы тяжелая масса столкнулась с Землей. Доктор Бербери также предлагает рассматривать Князя Тьмы как "продолговатое тело" размером с астероид, подобное межзвездному объекту "Оумуамуа" длиной около 1000 метров.

Если бы этот астероид столкнулся с Землей, это стало бы разрушительным событием, подобным удару, уничтожившему динозавров во время массового вымирания около 65 миллионов лет назад. Доктор Бербери также считает, что падение Сатаны также сродни падению планеты Тея, которая врезалась в Землю и создала спутник нашей планеты — Луну. Авторы утверждает, что подобно тому, как тело Сатаны вклинилось в ядро Земли, континентальные куски Теи до сих пор находятся вблизи ядра Земли.

Несмотря на то, что в 14 веке Данте едва ли мог предвидеть столкновение Земли с астероидом, ученые считают, что удар действительно создал бы кратер, подобный Аду. Например, кратер Чиксулуб у побережья полуострова Юкатан, оставленный астероидом, уничтожившим динозавров, простирается на 200 км и первоначально находился на глубине более 30 км под поверхностью.

Не менее любопытным выглядит то, что Дайнте, похоже, действительно обладал весьма точными представлениями о том, какую форму примет этот кратер. Подобно девяти кругам ада, крупные столкновения астероидов действительно создают кратеры с ступенчатой или "террасной" структурой.

Предыдущие исследования уже показали, когда астероид сталкивается со слоистой поверхностью, он может оставлять после себя большие плоские террасы, спускающиеся к центральной точке удара. Более того, астрономы обнаружили такие структуры по всей Солнечной системе: на Луне, Марсе и даже Венере. Доктор Бербери утверждает, что Данте, вероятно, интуитивно описал физику предельной скорости и прорыва земной коры, задолго до того, как мир узнал о метеоритах.

Напомним, ранее мы писали о том, что круги ада Данте имеют схожесть со строением Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проследили, как менялся облик дьявола в обществе.

При написании использовались материалы Daily Mail.