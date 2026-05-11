Щось несподіване атакує корали по всьому світу: проблема не в зміні клімату

Не секрет, що коралові рифи по всій земній кулі відчувають стрес через підвищення глобальної температури. Однак тепер нове дослідження показує, що вони також стикаються з іншою проблемою.

Роками вчені попереджають, що земний клімат змінюється і це може стати проблемою не тільки для людей, а й для більшості екосистем на планеті. У вразливому становищі перебувають і корали — вчені зазначають, що причиною є одразу кілька факторів, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попередні дослідження показали, якщо вода стає надто теплою, корали втрачають свій колір і в кінцевому підсумку гинуть від знебарвлення. Однак нові дані вказують, що існує ще одна серйозна загроза виживанню коралів — вона не має нічого спільного з температурою.

Відео дня

Нове дослідження було проведене командою з Університету Саутгемптона і показало, що дисбаланс поживних речовин у морській воді може спричиняти захворювання коралів. Вчені зазначають, що однією з найбільших проблем є хвороба чорних смуг, часто звана ББД (Black Band Disease). Вона утворює темні смуги, які поширюються кораловими колоніями, вбиваючи живі тканини в міру свого руху. У результаті залишається голий кораловий скелет. Зазначимо, що захворювання спостерігається на рифах по всьому світу вже кілька десятиліть, але вчені все ще не до кінця розуміють, чому ці спалахи активізуються в певних регіонах.

Під час дослідження вчені проаналізували дані про спалахи хвороби "чорної смуги" в період з 2000 по 2023 рік. Результати показали, що 88% задокументованих спалахів сталися в районах, де спостерігався серйозний дисбаланс поживних речовин у морській воді. Тільки 16% сталися на рифах, які нещодавно зазнали теплового стресу.

Корали — тварини, але вони виживають лише завдяки тісній взаємодії з мікроскопічними водоростями та величезними спільнотами бактерій та інших мікробів. Разом вони утворюють те, що вчені називають кораловим мікробіомом. При збереженні балансу ця прихована екосистема допомагає коралам протистояти хворобам і виживати в умовах стресу.

За словами співавторки дослідження, професорки Сесілії Д'Анджело з Університету Саутгемптона, коли поживні речовини виходять з рівноваги, взаємодія між членами коралового мікробіома починає порушуватися. У результаті виникають умови для розмноження опортуністичних мікробів і виникнення хвороб".

Під час дослідження вчені провели низку експериментів у лабораторних резервуарах Коралової рифової лабораторії в Саутгемптоні, регулюючи рівні нітратів і фосфатів у морській воді. Корали, які зазнали впливу цих спотворених співвідношень поживних речовин, розвинули ураження, дуже схожі на хворобу "чорної смуги", що зустрічається в природі.

За словами вчених, отримані ними дані вказують на те, що здорові мікробні мережі всередині коралів фрагментуються, коли рівні поживних речовин занадто сильно виходять з рівноваги. Щойно ці мережі слабшають, швидко розмножуються швидкозростаючі мікроорганізми, звані ціанобактеріями. Ці темнозабарвлені організми утворюють товсті мікробні мати на кораловій тканині. Потім до них приєднуються інші шкідливі мікроорганізми, прискорюючи поширення пошкоджень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені відкрили новий корал і назвали його Чубаккою.

Раніше Фокус писав про те, що тисячі років тому щось знищило корали в океані: їх не було 1000 років, а потім вони повернулися.

Під час написання використовували матеріали Nature Communications, Earth.com.