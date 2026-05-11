Нечто неожиданное атакует кораллы по всему миру: проблема не в изменении климата

Не секрет, что коралловые рифы по всему земному шару испытывают стресс из-за повышения глобальной температуры. Однако теперь новое исследование показывает, что они также сталкиваются с другой проблемой.

Годами ученые предупреждают, что земной климат меняется и это может стать проблемой не только для людей, но и для большинства экосистем на планете. В уязвимом положении находятся и кораллы — ученые отмечают, что причиной являются сразу несколько факторов, пишет Фокус.

Предыдущие исследования показали, если вода становится слишком теплой, кораллы теряют свой цвет и в конечном итоге погибают от обесцвечивания. Однако новые данные указывают, что существует еще одна серьезная угроза выживанию кораллов — она не имеет ничего общего с температурой.

Новое исследование было проведено командой из Университета Саутгемптона и показало, что дисбаланс питательных веществ в морской воде может вызывать заболевания кораллов. Ученые отмечают, что одной из самых больших проблем является болезнь черных полос, часто называемая ББД (Black Band Disease). Она образует темные полосы, которые распространяются по коралловым колониям, убивая живые ткани по мере своего движения. В результате остается голый коралловый скелет. Отметим, что заболевание наблюдается на рифах по всему миру уже несколько десятилетий, но ученые все еще не до конца понимают, почему эти вспышки активизируются в определенных регионах.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о вспышках болезни "черной полосы" в период с 2000 п 2023 год. Результаты показали, что 88% задокументированных вспышек произошли в районах, где наблюдался серьезный дисбаланс питательных веществ в морской воде. Только 16% произошли на рифах, которые недавно подверглись тепловому стрессу.

Кораллы — животные, но они выживают лишь благодаря тесному взаимодействию с микроскопическими водорослями и огромными сообществами бактерий и других микробов. Вместе они образуют то, что ученые называют коралловым микробиомом. При сохранении баланса эта скрытая экосистема помогает кораллам противостоять болезням и выживать в условиях стресса.

По словам соавтора исследования, профессора Сесилии Д’Анджело из Университета Саутгемптона, когда питательные вещества выходят из равновесия, взаимодействие между членами кораллового микробиома начинает нарушаться. В результате возникают условия для размножения оппортунистических микробов и возникновения болезней".

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов в лабораторных резервуарах Коралловой рифовой лаборатории в Саутгемптоне, регулируя уровни нитратов и фосфатов в морской воде. Кораллы, подвергшиеся воздействию этих искаженных соотношений питательных веществ, развили поражения, очень похожие на болезнь "черной полосы", встречающуюся в природе.

По словам ученых, полученные ими данные указывают на то, что здоровые микробные сети внутри кораллов фрагментируются, когда уровни питательных веществ слишком сильно выходят из равновесия. Как только эти сети ослабевают, быстро размножаются быстрорастущие микроорганизмы, называемые цианобактериями. Эти темноокрашенные организмы образуют толстые микробные маты на коралловой ткани. Затем к ним присоединяются другие вредные микроорганизмы, ускоряя распространение повреждений.

При написании использовались материалы Nature Communications, Earth.com.