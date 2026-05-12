Ісус творив тут чудеса: знайдено давно загублене біблійне місто (фото)

Після багаторічних пошуків уздовж Галілейського моря вчені вважають, що їм нарешті вдалося виявити давно загублене біблійне місто, де, як вважається, Ісус Христос продемонстрував кілька чудес.

Археологи заявили, що Ель-Арадж, розташований на північно-східному березі озера, є стародавнім поселенням Віфсаїда — село, де, згідно з Біблією, Ісус зцілив сліпого і здійснив ще кілька зі своїх чудес, пише Фокус.

За словами керівника розкопок Стівена Нотлі, відкриття стало результатом багаторічних пошуків, результати яких значно зміцнили докази на користь виявлення цього місця. Серед знахідок — залишки візантійської церкви, будинок першого століття, виявлений під його фундаментом, стародавні рибальські грузила та мозаїчний напис, у якому святого Петра названо "головним з апостолів і хранителем ключів від небес".

Автори стверджують, що знахідки фактично підтверджують, що Ель-Арадж справді є біблійною Віфсаїдою — загадкою, що десятиліттями ставила в глухий кут археологів і біблеїстів. Найцікавішою вважається споруда першого століття, похована під куполом базиліки, яка, на думку команди, відповідає опису церкви 8 століття, збудованої над будинком Петра й Андрія.

Під час інших розкопок на цьому місці було виявлено мозаїку з написом "головний і воєначальник небесних апостолів" Фото: Museum of the Bible Collection

Згідно з Євангеліями, Віфсаїда була місцем здійснення кількох чудес Ісусом під час його служіння біля Галілейського моря. Зазначимо, що місто найбільш відоме завдяки зціленню сліпого, описаному в Євангелії від Марка, коли Ісус поступово повернув людині зір після того, як вивів її за межі села.

Віфсаїда також розташовувалася недалеко від місця, де, як вважається, Ісус нагодував тисячі людей лише кількома хлібами і рибою, зробивши одне з найвідоміших чудес Біблії. Село також неодноразово згадується в Новому Завіті й тісно пов'язане зі служінням Ісуса, оскільки кілька його учнів, зокрема Петро, Андрій і Пилип, імовірно походять звідти. У Євангеліях Ісус пізніше дорікнув Віфсаїді та прилеглим містам за те, що вони стали свідками його чудес, але не покаялися, що підкреслює важливість міста в біблійній історії.

Археологи зазначають, що розкопки в Ель-Араджі розпочалися 2016 року після того, як археологи визначили це місце як можливу відповідність Віфсаїді через його розташування уздовж стародавньої берегової лінії та свідчення, які вказують на те, що це було процвітаюче рибальське село першого століття.

Теорія отримала розвиток у 2017 і 2018 роках, коли археологи виявили рештки римської епохи, рибальські грузила і руїни візантійської базиліки, яка, на думку дослідників, є давно втраченою "Церквою Апостолів". Археологи зазначають, що церква точно відповідає записам єпископа 8 століття Віллібальда, який описував відвідування Віфсаїди під час паломництва близько 725 року нашої ери. Він також заявляв, що бачив церкву, збудовану над будинком Петра та Андрія.

Археологи виявили кам'яні стіни, які, на їхню думку, були частиною місця народження апостолів Ісуса Фото: Museum of the Bible Collection

Пізніше вченим вдалося виявити додаткові свідчення, зокрема мозаїчний напис, знайдений 2021 року, який зміцнив зв'язок зі святим Петром. Вважається, що церкву зруйнував землетрус 749 року нашої ери, перш ніж зрештою її поховали під шарами осадових порід і рослинності. Потім, 2025 року, лісова пожежа охопила цей район, несподівано оголивши стародавні руїни, раніше приховані густим підліском.

Пожежа оголила стіни, насипи і фрагменти римської кераміки, розкидані по всій території. Археологи також виявили рибальські знаряддя і свідчення існування римської лазні. Ці відкриття, на думку команди, підтверджують, що цей район колись був жвавим поселенням за часів життя і проповіді Ісуса.

Під час написання використовували матеріали EWTN News, Daily Mail.