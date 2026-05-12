Иисус творил здесь чудеса: найден давно затерянный библейский город (фото)

После многолетних поисков вдоль Галилейского моря ученые считают, что им наконец-то удалось обнаружить давно затерянный библейский город, где, как считается, Иисус Христос продемонстрировал несколько чудес.

Археологи заявили, что Эль-Арадж, расположенный на северо-восточном берегу озера, является древним поселением Вифсаида — деревня, где, согласно Библии, Иисус исцелил слепого и совершил еще несколько из своих чудес, пишет Фокус.

По словам руководителя раскопок Стивена Нотли, открытие стало результатом многолетних поисков, результаты которых значительно укрепили доводы в пользу обнаружения этого места. Среди находок — остатки византийской церкви, дом первого века, обнаруженный под его фундаментом, древние рыболовные грузила и мозаичная надпись, в которой святой Петр назван "главным из апостолов и хранителем ключей от небес".

Авторы утверждают, что находки фактически подтверждают, что Эль-Арадж действительно является библейской Вифсаидой — загадкой, которая десятилетиями ставила в тупик археологов и библеистов. Наиболее любопытным считается сооружение первого века, погребенного под куполом базилики, которое, по мнению команды, соответствует описанию церкви 8 века, построенной над домом Петра и Андрея.

В ходе других раскопок на этом месте была обнаружена мозаика с надписью "главный и военачальник небесных апостолов" Фото: Museum of the Bible Collection

Согласно Евангелиям, Вифсаида была местом совершения нескольких чудес Иисусом во время его служения у Галилейского моря. Отметим, что город наиболее известен благодаря исцелению слепого, описанному в Евангелии от Марка, когда Иисус постепенно вернул человеку зрение после того, как вывел его за пределы деревни.

Вифсаида также располагалась недалеко от места, где, как считается, Иисус накормил тысячи людей всего несколькими хлебами и рыбой, совершив одно из самых известных чудес Библии. Деревня также неоднократно упоминается в Новом Завете и тесно связана со служением Иисуса, поскольку несколько его учеников, в том числе Петр, Андрей и Филипп, предположительно происходят оттуда. В Евангелиях Иисус позже упрекнул Вифсаиду и близлежащие города, за то, что они стали свидетелями его чудес, но не покаялись, что подчеркивает важность города в библейской истории.

Археологи отмечают, что раскопки в Эль-Арадже начались в 2016 году после того, как археологи определили это место как возможное соответствие Вифсаиде из-за его расположения вдоль древней береговой линии и свидетельств, указывающих на то, что это была процветающая рыбацкая деревня первого века.

Теория получила развитие в 2017 и 2018 годах, когда археологи обнаружили останки римской эпохи, рыболовные грузила и руины византийской базилики, которая, по мнению исследователей, является давно утраченной "Церковью Апостолов". Археологи отмечают, что церковь точно соответствует записям епископа 8 века Виллибальда, который описывал посещение Вифсаиды во время паломничества около 725 года нашей эры. Он также заявлял, что видел церковь, построенную над домом Петра и Андрея.

Археологи обнаружили каменные стены, которые, по их мнению, были частью места рождения апостолов Иисуса Фото: Museum of the Bible Collection

Позже ученым удалось обнаружить дополнительные свидетельства, в том числе мозаичную надпись, найденную в 2021 году, которая укрепила связь со святым Петром. Считается, что церковь была разрушена землетрясением в 749 году нашей эры, прежде чем в конечном итоге оказалась погребена под слоями осадочных пород и растительности. Затем, в 2025 году, лесной пожар охватил этот район, неожиданно обнажив древние руины, ранее скрытые густым подлеском.

Пожар обнажил стены, насыпи и фрагменты римской керамики, разбросанные по всей территории. Археологи также обнаружили рыболовные орудия и свидетельства существования римской бани. Эти открытия, по мнению команды, подтверждают, что этот район когда-то был оживленным поселением во времена жизни и проповеди Иисуса.

При написании использовались материалы EWTN News, Daily Mail.