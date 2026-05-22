Виявлено два етапи старіння у людей: перший починається ще в молодості

Нове дослідження показало, що старіння людей відбувається у два етапи. Це пояснює, чому старіння так тісно пов'язане з хронічними захворюваннями.

Команда вчених з Університетського коледжу Лондона та Університету королеви Марії в Лондоні вважають, що захворювання, пов'язані зі старінням, можуть розвиватися впродовж життя у два окремі, але взаємопов'язані етапи.

За словами дослідників, перша стадія починається в ранньому віці, коли організм піддається різним видам порушень. До них можуть належати інфекції, фізичні травми або генетичні мутації. Хоча організм часто здатний відновити або стримати більшу частину цих ушкоджень, деякі з них можуть залишитися прихованими, а не бути повністю усунені.

Другий етап настає пізніше в житті, коли нормальна генетична активність починає змінюватися таким чином, що це перестає бути корисним для організму. Ці біологічні зміни в пізньому віці можуть послабити здатність організму контролювати раніше завдані пошкодження. У результаті раніше стримувані проблеми можуть поступово перерости в хворобу.

Вчені стверджують, що цей процес допомагає пояснити, чому багато захворювань з'являються в основному у літніх людей, навіть якщо їхнє походження може сягати набагато більш раннього періоду.

В огляді підкреслюється, що старіння — це багатофакторний процес, тобто він обумовлений безліччю взаємодіючих біологічних факторів, а не однією причиною. Запропонована модель передбачає, що поєднання раніше завданих ушкоджень і генетичних змін у пізньому віці відіграє важливу роль у вікових захворюваннях.

Отримані результати також вказують на можливість того, що зменшення ушкоджень на ранніх етапах життя або вплив на шкідливі біологічні зміни в пізньому віці може допомогти знизити ризик хронічних захворювань у літніх людей.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Impact Journals LLC, Science Daily.