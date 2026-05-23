Пентагон опублікував відео з літаючим "прибульцем": загадковий об'єкт було знято в небі над США
Американські спецслужби опублікували відео з "літаючим об'єктом", що нагадує фігуру гуманоїда. Зйомку об'єкта зроблено в нерозкритій для широкого загалу місцевості.
У п'ятницю, 22 травня, Пентагон опублікував чергову порцію матеріалів, присвячених аномальним подіям. Один із файлів має кодування DOW-UAP-PR059, повідомляє Служба поширення візуальної інформації міністерства оборони США.
Оприлюднене відео під назвою NAG UAP 1 Jun 20, імовірно, отримано від інфрачервоного датчика на борту військової платформи, що працює в зоні відповідальності Центрального командування США 2020 року.
Користувач, як зазначається, завантажив відео тривалістю 04:51 у секретну мережу в червні 2024 року.
На відео датчик виявляє і масштабує якусь контрастну зону, водночас ця зона поступово виходить із поля зору пристрою.
Місце зйомок не розкривається, проте в мережі вже порівняли нещодавно оприлюднений відеозапис із кадрами спостереження НЛО в Національному парку Секвойя у 2015 році, який було обрізано і прискорено у 8 разів.
Стверджується, що обидва записи мають майже ідентичний вигляд.
Нагадаємо, 8 травня Департамент війни США опублікував першу партію матеріалів про неідентифіковані аномальні явища. У спеціальному розділі було оприлюднено 161 файл.
Фокус писав, що некомерційна організація Disclosure Foundation отримала від Агентства національної безпеки США 334 сторінки розвідувальних звітів. В одному з документів докладно описується гонитва 13 винищувачів за одним НЛО, поміченим військовим радаром.