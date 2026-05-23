Пентагон опубликовал видео с летающим "пришельцем": загадочный объект был снят в небе над США

Американские спецслужбы опубликовали видео с "летающим объектом", напоминающим фигуру гуманоида. Съемка объекта сделана в нераскрытой для широкой общественности местности.

В пятницу, 22 мая, Пентагон опубликовал очередную порцию материалов, посвященных аномальным событиям. Один из файлов имеет кодировку DOW-UAP-PR059, сообщает Служба распространения визуальной информации министерства обороны США.

Обнародованное видео под названием NAG UAP 1 Jun 20, вероятно, получено от инфракрасного датчика на борту военной платформы, работающей в зоне ответственности Центрального командования США в 2020 году.

Пользователь, как отмечается, загрузил видео продолжительностью 04:51 в секретную сеть в июне 2024 года.

На видео датчик обнаруживает и масштабирует некую контрастную зону, при этом данная область постепенно выходит из поля зрения устройства.

Место съемок не раскрывается, однако в сети уже сравнили недавно обнародованную видеозапись с кадрами наблюдения НЛО в Национальном парке Секвойя в 2015 году, которая была обрезана и ускорена в 8 раз.

Утверждается, что обе записи выглядят почти идентично.

Напомним, 8 мая Департамент войны США опубликовал первую партию материалов о неидентифицированных аномальных явлениях. В специальном разделе был обнародован 161 файл.

Фокус писал, что некоммерческая организация Disclosure Foundation получила от Агентства национальной безопасности США 334 страницы разведывательных отчетов. В одном из документов подробно описывается погоня 13 истребителей за одним НЛО, замеченным военным радаром.