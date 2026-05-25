Фізично змінює мозок: читання біблійної 2000-річної молитви робить щось дивне з людиною

Провідний психіатр стверджує, що читання давньої біблійної молитви здатне фізично змінити мозок людини.

Доктор Даніель Амен нещодавно став гостем подкасту Mature Me, який веде пастор із Флориди Річ Вілкерсон-молодший. Під час бесіди провідний психіатр розібрав відому біблійну молитву, якій не менше 2000 років, пише Фокус.

У новому подкасті йшлося про молитву "Отче наш" — основоположну християнську молитву, якої, згідно з Біблією, Ісус навчив своїх учнів, коли вони запитали його, як молитися. За словами доктора Амена, найперший рядок "Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє" відразу активує префронтальну кору головного мозку людини. Психіатр стверджує, що початкові рядки біблійної молитви здатні активувати системи прив'язаності мозку і допомогти перевести розум зі стану загрози в більш спокійний стан, пов'язаний з безпекою та емоційною стабільністю.

За словами доктора Амена, наступний рядок "Дай нам сьогодні хліб наш насущний" заспокоює нервову систему, бо фокусує мозок на безпосередніх потребах, а не майбутніх страхах. Водночас одним із найбільш нейрологічно сильних рядків у молитві "Отче наш", ймовірно, є: "Прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим".

Незважаючи на те, що Амен описав вплив молитви в неврологічних термінах, вчені попереджають, що багато тверджень все ще залишаються лише теоретичними і не доведені остаточно — простими словами, не були підтверджені дослідженнями головного мозку.

Водночас дослідження показали, що повторювана молитва та медитація справді здатні впливати на рівень стресу, емоційну регуляцію та увагу. Однак деякі експерти кажуть, що важко довести, що конкретні рядки молитви "Отче наш" викликають точні неврологічні реакції.

Доктор Даніель Амен нещодавно був гостем подкасту Mature Me

Дослідження також показали, що зосереджена молитва може знизити активність у ділянках мозку, пов'язаних зі страхом, водночас зміцнюючи ділянки, пов'язані з концентрацією та емоційним контролем. Деякі дослідники також вважають, що ритмічне читання може активувати шляхи, пов'язані з довірою, емпатією та емоційною стійкістю.

За словами християнської психіатрині, докторки Ейпріл Джой, біблійна молитва "Отче наш" також здатна перебудовувати мозок, надавши більш детальний аналіз кожної фрази. За словами вченої, фраза "Нехай прийде Царство Твоє" здатна допомогти зорієнтувати мозок на надію і майбутні можливості, задіюючи шляхи, пов'язані з мотивацією і цілеспрямованим мисленням. Докторка Джой припускає, що ця фраза також може допомогти протистояти почуттю безпорадності, зміцнюючи цілеспрямованість і зосередженість на перспективах.

Водночас, за словами докторки Джой, фраза "Нехай буде воля Твоя" здатна заспокоїти мозок, спонукаючи людину відпустити контроль і зменшити надмірну активність, пов'язану з нав'язливими роздумами та повторюваним негативним мисленням. Психіатр заявила, що акцент молитви на прощенні також може чинити вимірний вплив на рівень стресу та емоційну рівновагу.

Хоча деякі експерти стверджують, що багато хто з цих тверджень залишаються теоретичними, вчені, які вивчають молитву і нейротеологію, продовжують досліджувати, як повторювані духовні практики можуть впливати на стрес, емоційну регуляцію і нейронну активність із плином часу.

Під час написання використовували матеріали Mature Me, Daily Mail.